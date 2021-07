Italia-Iran di pallavolo alle Olimpiadi: orario e dove vederla in TV e streaming su Rai e Discovery+ Venerdì 30 luglio 2021 si disputa Italia-Iran, sfida valida per la quarta giornata del girone A di pallavolo maschile alle Olimpiadi di Tokyo. La partita che vedrà protagonista la nazionale di Chicco Blengini è in programma alle ore 12:40 all’Ariake Arena e sarà visibile sia in diretta TV in chiaro su Rai 2, sia diretta streaming a pagamento su Discovery+.

A cura di Valerio Albertini

Torna in campo la nazionale italiana di pallavolo maschile, pronta a disputare il match contro l'Iran, valido per la quarta giornata del girone A alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri guidati da Chicco Blengini scenderanno in campo venerdì 30 luglio 2021 alle ore 12:40 per cercare una vittoria che li proietterebbe verso i quarti di finale, dopo aver già battuto Canada (3-2) e Giappone (3-1) e aver perso soltanto contro la Polonia nel secondo appuntamento, seppur in modo netto (3-0). Dopo la sfida con la nazionale asiatica, la selezione italiana affronterà il Venezuela nella quinta e ultima giornata della fase a gironi, al termine della quale sapremo se e in quale posizione gli azzurri si saranno qualificati ai quarti di finale del torneo, dove affronterebbero una tra le migliori quattro squadre del gruppo B.

Ivan Zaytsev e compagni sono al momento al quarto posto in classifica a pari punti proprio con l'Iran. Vincere la sfida con la selezione asiatica, dunque, è fondamentale per non rischiare di rimanere fuori dalla fase a eliminazione diretta e affrontare con più serenità l'ultimo match contro il Venezuela, unica squadra ad aver perso le tre partite disputate. L'Iran, invece, ha battuto sia la Polonia (3-2) sia proprio la nazionale sudamericana (3-0), ma ha perso malamente con il Canada (3-0), a testimonianza di quanto sia equilibrato il girone.

Quando si gioca Italia-Iran alle Olimpiadi: la data e l'orario italiano

Il match tra Italia e Iran, valido per la quarta giornata del girone A di pallavolo ai Giochi Olimpici di Tokyo, si giocherà venerdì 30 luglio 2021 alle ore 12:40 italiane, all'Ariake Arena di Tokyo.

Sempre venerdì si disputeranno anche le altre due partite del gruppo, precedenti a quella dell'Italia, che chiuderà la giornata. Canada-Venezuela è in programma alle ore 2:00 della notte tra giovedì 29 e venerdì 30 luglio, mentre Giappone-Polonia è prevista alle ore 7:20.

Olimpiadi pallavolo, Italia-Iran su Rai 2 e Discovery+: dove vederla in TV e streaming

La quarta partita dell'Italvolley maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai 2, canale che interromperà la trasmissione del match alle ore 13 per mandare in onda il telegiornale e poi tornare sul match alle ore 13:30. Italia-Iran si potrà vedere anche in streaming, seppur a pagamento, sia su Discovery+ sia su Eurosport Player. In virtù degli accordi stipulati dalla prima piattaforma, il pacchetto Olimpiadi è disponibile anche per gli abbonati a TIMvision, Amazon Prime e Fastweb.