Italia-Turchia di volley femminile oggi agli Europei, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l’orario L’Italia sfida la Turchia nella partita valida per la semifinale degli Europei 2023 di volley femminile: si giocherà venerdì 1 settembre alle ore 17:00 al Paleis 12 di Bruxelles. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia è, ancora una volta, tra le prime quattro squadre d'Europa e sfida la Turchia nella partita valida per la semifinale degli Europei 2023 di volley femminile per cercare un posto in finale: si giocherà venerdì 1 settembre alle ore 17:00 al Paleis 12 di Bruxelles. La gara sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai 2 e Sky Sport.

Le ragazze di Davide Mazzanti non sono state brillantissime ma non hanno lasciato nulla per strada e il loro, fino a questo momento, è un percorso da incorniciare: sette gare e 7 vittorie tutte per 3-0. Ai quarti nulla ha potuto la Francia, battuta con una prova di grande superiorità.

Adesso c'è lo scoglio Turchia, allenata da Daniele Santarelli. La selezione turca ha regolato 3-0 la Polonia di Stefano Lavarini, grazia alla verve di Melissa Teresa Vargas, e ad una Ebrar Karakurt sempre più a suo agio come schiacciatrice-ricevitrice.

Dove vedere Italia-Turchia di pallavolo femminile in TV: il canale in chiaro

La semifinale Italia-Turchia si giocherà l'1 settembre 2023 e sarà possibile seguire in TV in chiaro su Rai 2, mentre gli abbonati Sky potranno seguire il match anche su Sky Sport Arena (canale 204), dove verranno trasmessi anche tutti gli incontri inseriti nel programma della competizione.

Italia-Turchia, dove vederla in streaming gratis

La partita degli Europei di volley Italia-Turchia potrà essere seguita anche in diretta streaming. L'incontro sarà trasmesso gratis dal sito e dall'app di RaiPlay. Gli abbonati Sky avranno invece la possibilità di usufruire di SkyGo attraverso l'applicazione dedicata per smartphone e tablet. In alternativa c'è anche il collegamento a NOW (previo pagamento del pass previsto per accedere ai contenuti della piattaforma). La diretta streaming è garantita anche su Volleyball World Tv, la tv ufficiale della federazione mondiale di volley.

A che ora gioca l’Italia di volley femminile contro la Turchia per gli Europei

L'Italia si giocherà l'accesso alla finale contro la Turchia alle ore 17:00 al Paleis 12 di Bruxelles, che ospiterà tutta la Final Four.