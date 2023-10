Italia-Qatar di volley maschile oggi al torneo preolimpico, dove vederla in TV e streaming Italia-Qatar è la seconda partita valida per il torneo pre-olimpico. Azzurri a caccia di punti per la qualificazione alle Olimpiadi del 2024. Ecco dove vederla in TV e tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia gioca contro il Qatar nella seconda partita del torneo di qualificazione olimpica di pallavolo maschile. Gli azzurri allenati da De Giorgi reduci dall'argento agli Europei dopo l'esordio con la Repubblica Ceca, scenderanno in campo oggi domenica 1 ottobre alle ore 22 italiane con il match che si potrà seguire in diretta TV su Sky.

L'obiettivo della nazionale di volley maschile azzurra è quello di arrivare tra le prime due della pool A per strappare il pass per i Giochi di Parigi 2024. Dopo Repubblica Ceca e Qatar l’Italvolley giocherà contro Ucraina, Germania, Iran, Cuba e Brasile. Non bisogna dimenticare che una volta chiuso il torneo preolimpico ci saranno ancora dei posti in palio per le prossime Olimpiadi grazie al ranking mondiale delle nazionali.

Questi i giocatori a disposizione del tecnico De Giorgi, ruolo per ruolo:

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (capitano), 8. Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 5. Alessandro Michieletto, 20. Tommaso Rinaldi.

Centrali: 14. Gianluca Galassi, Leandro Mosca, 13. Lorenzo Cortesia, 28. Giovanni Sanguinetti.

Opposti: 23. Alessandro Bovolenta, 16. Yuri Romanò.

Liberi: 7. Fabio Balaso, 10. Leonardo Scanferla

Dove vedere Italia-Qatar di pallavolo maschile in TV: il canale in chiaro

Dove vedere in TV la partita di pallavolo tra Italia e Qatar? Il match del torneo preolimpico in programma oggi alle ore 22 italiane non sarà visibile in chiaro. Diretta TV su Sky e in particolare sul canale 205.

Italia-Qatar, dove vederla in streaming

Italia-Qatar si potrà vedere in streaming su dispositivi portatili e computer grazie all'app Sky Go riservata agli abbonati Sky. Possibile anche acquistare il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma live on demand NOW. Inoltre la piattaforma VolleyballWorld TV offre l'opportunità di vedere Italia-Qatar abbonandosi a circa 7.99 euro al mese.

A che ora gioca l’Italia di volley maschile contro il Qatar per le qualificazioni a Parigi 2024

La partita tra l'Italia e il Qatar valida per il torneo preolimpico si gioca oggi domenica 1 ottobre alle ore 22 italiane. La sfida come tutte quelle della Pool si disputerà a Rio de Janeiro.