Italia-Germania oggi ai Mondiali di volley femminile, orario e dove vederla in tv e streaming

Agli ottavi di finale dei Mondiali di volley femminile l'Italia affronterà la Germania: è la prima partita a eliminazione diretta per le ragazze di Velasco che hanno chiuso al primo posto il girone con Slovacchia, Cuba e Belgio. Le campionesse olimpiche vogliono continuare il loro grande percorso che stavolta farà tappa a Bangkok, città che farà da scenario a tutte le prossime partite. La gara con le tedesche si giocherà oggi, sabato 30 agosto, alle ore 12:00 italiane e sarà visibile in diretta tv su Rai 2.

L'Italia incontrerà la seconda classificata della Pool G, reduce dalla sconfitta contro la Polonia che invece si è presa il primato del suo gruppo. In palio c'è il passaggio ai quarti di finale dove le azzurre potrebbero incontrare la vincente tra Belgio e Polonia.

A che ora gioca l'Italia di volley femminile con la Germania ai Mondiali: l'orario

La prima partita della fase a eliminazione diretta per l'Italia sarà contro la Germania: le azzurre scenderanno in campo a Bangkok alle ore 12:00 italiane.

Italia-Germania, dove vederla in tv e streaming: il canale in chiaro

La diretta TV in chiaro del match dell'Italvolley femminile sarà su Rai2 e la partita si potrà vedere anche in streaming gratuitamente su Raiplay. Per chi possiede un abbonamento invece la partita si potrà seguire anche su Volleyballworld.com e su DAZN.

Le partite dell'Italia femminile ai Mondiali di pallavolo: il calendario

Superata la fase a girone come prima della classe, l'Italia di Velasco comincerà il percorso nella seconda parte dei Mondiali con lo scontro con la Germania valido per gli ottavi di finale. Il tabellone è già stato definito: in caso di passaggio del turno le azzurre sfideranno la vincente di Belgio-Polonia ai quarti ed eventualmente in semifinale potrebbero giocare contro Brasile o Cina.