Italia-Francia di rugby oggi al Sei Nazioni, dove vederla in TV e streaming: orario e canale in chiaro La partita d’esordio dell’Italia al Torneo Sei Nazioni contro la Francia si disputerà oggi allo Stadio Olimpico di Roma. L’incontro inizierà alle ore 16 e si potrà seguire anche in chiaro.

A cura di Alessio Morra

Inizia oggi l'avventura dell'Italia nel Sei Nazioni di Rugby contro la Francia allo stadio Olimpico di Roma. La partita è in programma alle ore 16:00 e sarà visibile in diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming su TV8.it. Gli abbonati, potranno seguire il match anche sui canali Sky.

Una sfida complicata per gli Azzurri che lo scorso anno hanno conquistato il cucchiaio di legno per la settima volta consecutiva e si trovano ad affrontare la squadra campione in carica che ha vinto l'edizione 2022 facendo anche il Grande Slam.

L'Italia disputa il Sei Nazioni per la ventiquattresima volta, non è mai riuscita a vincerlo, e in ben diciassette occasioni ha chiuso all'ultimo posto. Il successo ottenuto contro il Galles, lo scorso 19 marzo, ha posto fine a una serie di 36 sconfitte consecutive. Ma ora si riparte daccapo e non c'è avversario migliore che la Francia, campione in carica per la squadra di Kieran Crowley. I precedenti sono molto negativi. Solo in due occasioni gli Azzurri hanno battuto les Blues nel Sei Nazioni, nel 2011 e nel 2013, sempre in casa.

A che ora gioca l'Italia oggi contro la Francia al Sei Nazioni

La gara d'esordio dell'Italia nel Sei Nazioni di Rugby si disputerà oggi allo Stadio Olimpico di Roma, che per l'occasione è stato allestito per la sfida contro i campioni in carica. L'Italia e la Francia scenderanno in campo nel pomeriggio, il match scatterà alle ore 16.

Dove vedere Italia-Francia di Rugby in TV: il canale in chiaro

Sky ha acquistato i diritti televisivi del Torneo Sei Nazioni, ma gli appassionati di rugby e di sport in generale potranno seguire anche in chiaro le partite dell'Italia. Il match si potrà vedere in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201). Italia-Francia sarà in diretta live anche su Tv8, canale 8 del digitale terrestre. Dunque anche in chiaro verrà mandato in onda l'esordio dell'Ital-Rugby.

Italia-Francia, dove vederla in streaming

La prima partita del Sei Nazioni 2023, che si disputerà domenica 5 febbraio alle ore 16, oltre che in TV si potrà vedere anche in diretta streaming. Potranno farlo in questo modo gli abbonati di Sky, utilizzando Sky Go, ma anche quelli di NOW. Inoltre Italia-Francia sarà live in streaming sul sito di Tv8 tv8.it.