L’Italia vince nel 6 Nazioni dopo 36 sconfitte consecutive! Galles battuto all’ultimo minuto L’Italia batte il Galles (21-22) e mette fine a una terribile serie di 36 sconfitte consecutive nel Sei Nazioni: gli azzurri non vincevano in questo torneo dal 2015.

A cura di Vito Lamorte

Una meta di Padovani e la trasformazione di Garbisi nella parte finale ha permesso all'Italia di vincere una gara nel Sei Nazioni dopo 36 sconfitte consecutive. Gli azzurri hanno vinto in Galles con il risultato di 22 a 21 e ha messo fine a una terribile serie: la nostra Nazionale non vinceva un confronto in questo torneo dal 28 febbraio 2015, quando sconfissero la Scozia a Murrayfield (19-22).

GALLES – ITALIA 21-22

MARCATORI: 12′ Garbisi (I, cp), 16′ Padovani (I, cp), 27′ Watkin (G, m) Biggar (tr), 31′ Garbisi (I, cp), 33′ Padovani (I, cp), 52′ Lake (G, m) Biggar (tr), 57′ Garbisi (I, cp), 68′ Adams (G, m) Biggar (tr), 78′ Padovani (m) Garbisi (tr).

GALLES: McNicholl; Rees-Zammit, Watkin, Halaholo, Adams; Biggar (cap), Davies; Faletau, Navidi, Davies; Wyn Jones, Bead; Lewis, Lake, Thomas. A disp.: Roberts, Jones, Brown, Rowlands, Moriarty, Hardy, Sheedy, Tompkins. All.: Pivac.

ITALIA: Capuozzo; Padovani, Brex, Marin, Ioane; Garbisi, Braley; Halafihi, Lamaro (cap.), Pettinelli; Ruzza, Fuser; Ceccarelli, Nicotera, Fischetti. A disp.: Bigi, Traorè, Pasquali, Sisi, Cannone, Steyn, Fusco, Zanon. All.: Crowley.

ARBITRO: Andrew Brace.

