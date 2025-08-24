Italia-Cuba oggi ai Mondiali di volley femminile, orario e dove vederla in tv e streaming

Mondiali volley femminile 2025: Italia-Cuba oggi alle 12, orario, diretta TV e streaming RaiPlay, Rai 2, DAZN e VolleyballWorld.TV.

L’Italia femminile di volley, allenata dal ct Julio Velasco, continua il proprio percorso ai Mondiali 2025 affrontando Cuba oggi alle 12 ora italiana. Dopo l’esordio vincente contro la Slovacchia, le azzurre tornano in campo a Phuket, in Thailandia, per la seconda gara del girone B, questa volta contro le caraibiche. Si tratta di una sfida da non sottovalutare per l’Italvolley, reduce da una stagione straordinaria iniziata con il trionfo nella Volleyball Nations League 2024, proseguita con lo storico oro olimpico, una lunga striscia di vittorie consecutive e la conferma del titolo VNL. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e DAZN e streaming su Raiplay e VolleyballWorld.TV.

Partita: Italia-Cuba

Quando: domenica 24 agosto

Orario: 12

Dove: Municipal Stadium (Phuket, Thailandia)

Diretta TV: Rai2, DAZN

Diretta streaming: RaiPlay, DAZN, VolleyballWorld.TV

A che ora gioca l'Italia di volley femminile con Cuba ai Mondiali: l'orario

L'Italia femminile di volley torna in campo oggi domenica 24 agosto a Phuket, in Thailandia per la seconda gara dei Mondiali di pallavolo. Il match contro Cuba è in programma alle 12, ora italiana.

Italia-Cuba, dove vederla in tv e streaming: il canale in chiaro

Dove vedere Italia-Cuba in TV? La partita dei Mondiali di pallavolo femminile sarà visibile in chiaro su Rai Due e per gli abbonati DAZN su Smart TV o Tv tradizionali muniti di appositi dispositivi. Streaming gratuito su Raiplay, con possibilità di seguire i match sempre su DAZN e anche sul sito Volleyballworld.com, anche questo a pagamento.

Le partite dell'Italia femminile ai Mondiali di pallavolo: girone e calendario

L’Italia all’esordio nella Pool B dei Mondiali di pallavolo femminile ha battuto tre set a zero la Slovacchia. Un risultato che le ha permesso di prendersi il primo posto momentaneo del girone a braccetto con il Belgio che ha vinto contro Cuba. Le azzurre potrebbero ipotecare la qualificazione con un successo, giocandosi poi eventualmente il primato con la rappresentativa belga. Appuntamento per la prossima partita contro il Belgio martedì 26 agosto alle ore 12.