sport
video suggerito
video suggerito

Italia-Cuba oggi ai Mondiali di volley femminile, orario e dove vederla in tv e streaming

Mondiali volley femminile 2025: Italia-Cuba oggi alle 12, orario, diretta TV e streaming RaiPlay, Rai 2, DAZN e VolleyballWorld.TV.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

L’Italia femminile di volley, allenata dal ct Julio Velasco, continua il proprio percorso ai Mondiali 2025 affrontando Cuba oggi alle 12 ora italiana. Dopo l’esordio vincente contro la Slovacchia, le azzurre tornano in campo a Phuket, in Thailandia, per la seconda gara del girone B, questa volta contro le caraibiche. Si tratta di una sfida da non sottovalutare per l’Italvolley, reduce da una stagione straordinaria iniziata con il trionfo nella Volleyball Nations League 2024, proseguita con lo storico oro olimpico, una lunga striscia di vittorie consecutive e la conferma del titolo VNL. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e DAZN e streaming su Raiplay e VolleyballWorld.TV.

Partita: Italia-Cuba
Quando: domenica 24 agosto
Orario: 12
Dove: Municipal Stadium (Phuket, Thailandia)
Diretta TV: Rai2, DAZN
Diretta streaming: RaiPlay, DAZN, VolleyballWorld.TV

A che ora gioca l'Italia di volley femminile con Cuba ai Mondiali: l'orario

L'Italia femminile di volley torna in campo oggi domenica 24 agosto a Phuket, in Thailandia per la seconda gara dei Mondiali di pallavolo. Il match contro Cuba è in programma alle 12, ora italiana.

Leggi anche
Italia-Slovacchia ai Mondiali di volley femminile, orario e dove vederla in tv e streaming

Italia-Cuba, dove vederla in tv e streaming: il canale in chiaro

Dove vedere Italia-Cuba in TV? La partita dei Mondiali di pallavolo femminile sarà visibile in chiaro su Rai Due e per gli abbonati DAZN su Smart TV o Tv tradizionali muniti di appositi dispositivi. Streaming gratuito su Raiplay, con possibilità di seguire i match sempre su DAZN e anche sul sito Volleyballworld.com, anche questo a pagamento.

Le partite dell'Italia femminile ai Mondiali di pallavolo: girone e calendario

L’Italia all’esordio nella Pool B dei Mondiali di pallavolo femminile ha battuto tre set a zero la Slovacchia. Un risultato che le ha permesso di prendersi il primo posto momentaneo del girone a braccetto con il Belgio che ha vinto contro Cuba. Le azzurre potrebbero ipotecare la qualificazione con un successo, giocandosi poi eventualmente il primato con la rappresentativa belga. Appuntamento per la prossima partita contro il Belgio martedì 26 agosto alle ore 12.

Altri sport
0 CONDIVISIONI
Immagine
SERIE A
Il Milan parte subito male: la Cremonese vince 2-1 a San Siro. Successi per Napoli e Roma
Allegri: "La Cremonese non ha rubato niente, il Milan ora non percepisce il pericolo"
Il Napoli domina il Sassuolo al Mapei: McTominay sempre decisivo, De Bruyne è di un'altra categoria
Riferiscono in diretta a Conte le parole di Oriali sulla griglia Scudetto: secondo lui non è così
La Roma di Gasperini parte subito bene: basta il gol di Wesley per battere il Bologna all'Olimpico
Infortunio per Immobile durante Roma-Bologna: il gesto di Orsolini preoccupa la panchina
Tudor chiude la conferenza con una risposta secca, poi se la ride per la reazione: "Non convinto?"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views