Italia-Cuba di volley maschile oggi al torneo preolimpico, dove vederla in TV e streaming L’Italia è attesa dalla sfida contro Cuba, valida per la sesta partita del Pool A del torneo preolimpico. Appuntamento oggi, sabato 7 ottobre, alle ore 18:30 italiane.

A cura di Ada Cotugno

Sarà un testa a testa senza esclusione di colpi, uno scontro diretto per poter restare nella scia della Germania e staccare un pass per Parigi 2024: Italia e Cuba si affrontano nel torneo preolimpico, una sorta di spareggio che arriva nel momento più delicato di tutti. Il cammino degli azzurri si è complicato dopo la sconfitta con i tedeschi, frutto di una serata nera per tutta la squadra di De Giorgi che non è riuscita a tenere testa alla nazionale più forte del Pool A.

E adesso le ultime partite saranno tutte da dentro o fuori per l'Italia del volley, chiamata a vincere contro Cuba per non rischiare di finire fuori dalla top 2 del girone: soltanto le prime due classificate accederanno direttamente alle prossime Olimpiadi di Parigi, mentre tutte le altre dovranno incrociare le dita e aggrapparsi al ranking FIVB, dove ad avere la meglio saranno le cinque squadre meglio posizionate. Ma gli azzurri sperano di non dover sfidare la sorte e di qualificarsi in anticipo per i prossimi Giochi.

Dove vedere Italia-Cuba in diretta TV

La partita Italia-Cuba, valida come sesto incontro del Pool A del Torneo preolimpico di volley maschile che si sta giocando in Brasile, sarà visibile in televisione solamente per chi è abbonato a Sky. Il canale dedicato al match sarà Sky Sport Max, al numero 205 della piattaforma satellitare. Non sarà invece possibile assistere alla partita gratis sui canali in chiaro.

Italia-Cuba, dove vederla in live streaming

Anche per la diretta streaming non ci sarà possibilità di seguire Italia-Cuba gratuitamente e in chiaro. Gli unici modi per vedere la partita online sono attraverso l'app di Sky, SkyGo, accessibile a tutti gli abbonati, oppure attraverso il servizio on demand di NOW. Inoltre sarà disponibile il servizio streaming del sito volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione mondiale, sempre a pagamento.

Italia-Cuba, a che ora si giocherà la partita del Torneo Preolimpico

Il match si disputerà al Maracanãzinho di Rio De Janeiro, casa di tutte le partite del Pool A, oggi 7 ottobre. Il sesto appuntamento degli azzurri in questo girone è fissato per le ore 18:30 italiane.