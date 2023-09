Italia-Colombia di volley femminile oggi al torneo preolimpico, dove vederla in TV e streaming: l’orario Italia-Colombia è il quarto incontro del Torneo di Qualificazione Olimpica di volley femminile: si gioca mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 11:30 a Lodz, in Polonia. Dove seguire la partita in diretta Tv e streaming.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia continua la sua avventura nel Torneo di Qualificazione Olimpica 2023 e per il quarto turno della Pool A incontrerà la Colombia: si giocherà oggi, mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 11:30 a Lodz, in Polonia. La partita non verrà trasmessa in diretta TV da nessuna rete nazionale ma si potrà vedere in streaming a pagamento su Volleyball World Tv.

Dopol e vittorie contro la Corea del Sud, la Slovenia e la Thailandia le ragazze di Davide Mazzanti affronteranno le colombiane in una gara davvero importante per il prosieguo del torneo: per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 bisogna arrivare nei primi due posti del raggruppamento e l'Italia è una delle favorite ma sulla carta Polonia e USA sono avversarie temibili e quindi bisogna arrivare agli scontri diretti senza sbagliare nulla.

Dopo la sfida con le colombiane rimarranno i test più duri, ovvero quelli con Polonia, Stati Uniti e Germania: per questo motivo non bisogna abbassare la guardia e vincere ancora in maniera netta per approcciarsi al meglio alle prossime sfide. Il weekend ci dirà se strapperemmo il pass per le Olimpiadi oppure no.

Dove vedere Italia-Colombia di pallavolo femminile in TV: il canale in chiaro

La partita Italia-Colombia non sarà disponibile in diretta TV in chiaro sulla Rai e su nessun altro canale televisivo italitano: nessuno ha acquisito i diritti delle partite del Torneo di Qualificazione Olimpica di pallavolo femminile 2023.

Italia-Colombia, dove vederla in streaming

La gara tra Italia e Colombia e quelle successive si potranno vedere in streaming a pagamento su Volleyball World Tv, al costo di 7,99 euro al mese.

A che ora gioca l’Italia di volley femminile contro la Colombia per le qualificazioni a Parigi 2024

Italia-Colombia, quarta partita del Torneo Preolimpico, è fissata per mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 11:30.