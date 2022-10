Italia-Cina oggi ai Mondiali di pallavolo femminile, orario e dove vederla in diretta TV e streaming L’Italia, già qualificata per i quarti dei Mondiali di pallavolo femminile, sfida la Cina e si gioca il primato della Pool E dei Mondiali 2022 di volley femminile: tutte le informazioni sul match, e dove vederlo in TV e streaming.

A cura di Alessio Morra

Battendo nettamente l'Argentina l'Italia si è qualificata per i quarti di finale del Mondiale di pallavolo femminile. Ma le Azzurre del c.t. Mazzanti vogliono chiudere bene la seconda fase a gironi e proveranno a vincere anche contro la Cina, nell'incontro che si disputerà in un orario quasi inedito: le 13:30. Vincere è importante. Perché con il successo Egonu e compagne potranno chiudere il raggruppamento al comando.

Il particolare regolamento prevede che l'Italia nei quarti di finale, e nell'eventuale semifinale, sfiderà una squadra che ha incontrato già sul proprio cammino. Quindi se l'Italia vincerà il girone giocherà i quarti di finale contro la nazionale che si piazzerà al quarto posto della Pool E.

Dove vedere Italia-Argentina di pallavolo femminile in tv sui canali Rai

La Rai trasmette in diretta e in chiaro gli incontri dell'Italia del Mondiale femminile di pallavolo. Sarà così pure per Italia-Cina, che sarà visibile sui Rai 2 dalle ore 13:30. Diretta pure per Sky, che trasmetterà l'incontro su Sky Sport Arena, canale 204. In streaming Italia-Cina si potrà seguire anche grazie a raiplay.it, ma pure Sky Go e Now, da parte dei rispettivi abbonati.

A che ora si gioca la partita tra Italia e Argentina

In Olanda si disputa l'ultima giornata del Pool E dei Mondiali di pallavolo femminile. Italia e Cina scenderanno in campo a Rotterdam alle ore 13:30.

I gironi della seconda fase dei Mondiali di volley femminile 2022

Questi sono i gironi della seconda fase dei Mondiali di Pallavolo femminile 2022. Le Azzurre hanno giocato la Pool E e hanno ottenuto la qualificazione ai quarti, ma oggi prova a vincere il girone. Si qualificano ai quarti le prime quattro classificate dei due gruppi. L'Italia ha sfidato nel secondo girone Giappone, Brasile, Argentina e Cina.

POOL E (Rotterdam, Olanda)

Italia

Belgio

Olanda

Porto Rico

Cina

Giappone

Brasile

Argentina

POOL F (Lodz, Polonia)

Turchia

Thailandia

Repubblica Dominicana

Polonia

Serbia

Stati Uniti

Canada

Germania