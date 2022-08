Italia-Canada Mondiali Pallavolo 2022, dove vederla in tv e streaming: orario e canale in chiaro Italia-Canada è il match valido per la prima giornata dei Campionati Mondiali di pallavolo maschile 2022. La sfida si giocherà oggi, sabato 27 agosto, alle ore 21:15. Tutte le informazioni su dove vedere la gara in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia è pronta a fare il suo esordio ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile 2022. Gli azzurri saranno di scena alla Stozice Arena di Lubiana, in Slovenia, oggi, sabato 27 agosto, alle ore 21.15. L'Italia affronterà il Canada nella prima sfida del girone in cui gli azzurri affronteranno anche Cina e Turchia.

La formazione di De Giorgio punterà su Simone Giannelli che insieme ai compagni avranno di fronte un avversario sicuramente abbordabile ma da non sottovalutare e che con i vari Michieletto e Galassi, dovranno affrontare con la massima attenzione possibile. Occhi puntati invece su Stephen Maar uno dei giocatori più temibili del Canada, schiacciatore in forza a Milano. Probabili formazioni:

Italia: Giannelli, Sbertoli, Romanò, Pinali, Anzani, Galassi, Mosca, Russo, Bottolo, Lavia, Michieletto, Recine, Balaso (L), Scanferla (L). All. De Giorgi

Canada: Epp, Walsh, Szwarc, Sclater, Eshenko, Van Berkel, Howe, Hoag, Loeppky, Maar, Barnes, Hofer, Elser, Marshall (L). All. Josephson

Qui il programma dell’incontro tra Italia e Canada, con tutte le informazioni su dove seguire la sfida in tv.

Dove vedere Italia-Canada in tv: il canale Rai in chiaro

Italia-Canada è la sfida valida per la prima giornata dei Campionati del Mondo di pallavolo maschile 2022. La sfida degli azzurri sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai. Rai Due infatti trasmetterà la sfida della squadra di De Giorgi all'esordio nella competizione. La sfida sarà inoltre trasmessa anche sulla piattaforma satellitare di Sky riservata a tutti gli abbonati al canale Sky Sport Arena (204).

Dove vedere in streaming Italia-Canada ai Mondiali di volley maschile

Il match tra gli azzurri e i canadesi sarà possibile seguirlo anche in streaming sulla piattaforma online della Rai, Rai Play e attraverso l'app di Sky, Sky Go, che consente a tutti gli abbonati di poter accedere all'evento collegandosi al canale dedicato. L'app è disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Le partite dell'Italia ai Mondiali di pallavolo maschile 2022

L'Italia giocherà la prima partita dei Mondiali di pallavolo, oggi, sabato 27 agosto, contro il Canada. Queste le altre due sfide in programma per gli azzurri: