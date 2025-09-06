Italia-Brasile oggi ai Mondiali di volley femminile, orario e dove vederla in tv e streaming

L’Italia di Julio Velasco affronta in semifinale mondiale il Brasile di Zé Roberto. La partita inizia alle 14:30 italiane e sarà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai sia in TV (Rai 1) sia in streaming (RaiPlay)

Penultimo atto ai Mondiali di Volley che si stanno svolgendo in Thailandia e che vedono la Nazionale di Julio Velasco pronta a sfidare il Brasile per la finale che si disputa quest'oggi alle 14:30 italiane, visibile per gli abbonati DAZN e in chiaro per tutti sui canali Rai (Rai 1 in TV).

L'Italia si appresta alla sua partita più delicata, importante e difficile. L'Italvolley imbattuta da oltre 30 partite, uscente dall'ultima Nations League come campione in carica (per la seconda volta consecutiva) si appresta alla sfida alle Carioca, da protagonista: tra Pool a girone e fase a eliminazione diretta ha concesso solamente un set (al Belgio). Per il resto, vittorie schiaccianti di un gruppo che non ha mostrato fin qui alcuna debolezza. Merito di un gruppo fortissimo dentro e fuori il campo e del lavoro di Velasco che ha stretto con le sue ragazze un legame pazzesco. Il Brasile è però avversario di tutto rispetto, avendo eliminato la Francia in 3 set ma con una maratona a tratti, infinita.

Partita: Italia-Brasile

Orario: 14:30 italiane

Dove: Bangkok (Thailandia)

Quando: sabato 6 settembre 2025

Diretta TV: Rai 1, DAZN

Diretta streaming: RaiPlay, DAZN, VBTV

Dove vedere Italia-Brasile in diretta in TV: il canale in chiaro

Italia-Brasile si gioca oggi per scoprire la prima Nazionale finalista ai Mondiali femminili di Volley. La partita sarà trasmessa in TV sia in modalità criptata sia in chiaro. Nel primo caso la diretta sarà esclusiva degli abbonati DAZN e servirà una Smart TV da connettere a internet. Nel secondo caso, basterà sintonizzarsi sul Digitale Terrestre al Canale ( Rai 1) per seguire il match in diretta ma senza costi aggiuntivi.

Italia-Brasile, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Italia-Brasile, semifinale dei Mondiali di Volley femminile, sarà trasmessa anche via streaming con una modalità aggiunta rispetto alla visione in TV. Oltre al servizio di DAZN (solo per abbonati) e della Rai (sul portale RaiPlay gratuitamente), la partita sarà anche in diretta sul canale televisivo online ufficiale della Federvolley internazionale, VBTV. In questo caso sarà necessario prima loggarsi e poi sottoscrivere uno dei pacchetti d'abbonamento. La partita inizierà alle 14:30 italiane.

Le scelte di Velasco per Italia-Brasile, semifinale Mondiali di volley

Enorme entusiasmo tra le azzurre di Velasco che potrà contare sull'intero roster a propria disposizione. L’Italia potrà fare affidamento sugli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, sulla palleggiatrice Alessia Orro, sulle schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini, sulle centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, sul libero Monica De Gennaro. Sull'altro fronte il Brasile sarà guidato dalla fuoriclasse Gabi, aiutata da Julia Bergmann, con Rosamaria opposto in diagonale e Roberta sotto gli occhi del leggendario ct Zé Roberto, che batté le azzurre di Mazzanti proprio in semifinale.