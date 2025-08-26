Italia-Belgio oggi ai Mondiali di volley femminile, orario e dove vederla in tv e streaming

L’Italia scende in campo per l’ultimo match del girone B ai Mondiali di volley femminile e sfida il Belgio per il primo posto: il match è in programma al Phuket Municipal Stadium di Phuket alle ore 12.00 di oggi, martedì 26 agosto 2025, con diretta TV in chiaro su Raidue.

Le Azzurre guidate da Julio Velasco si giocano il primo posto nel gruppo B e il risultato potrebbe delineare un cammino ben preciso da parte dell'Italvolley nel torneo: dopo le due vittorie nette contro Slovacchia e Cuba, ora Egonu & co dovranno battere anche la selezione guidata da Britt Herbots che vuole cercare in tutti i modi di fermare la striscia positiva delle ‘ragazze d'oro' per mettersi in una posizione migliore in vista della seconda fase.

I precedenti tra Italia e Belgio sono positivi per le Azzurre: nel 2025, in VNL ad Apeldoorn, è arrivata la vittoria netta per 3-0 mentre nei 40 match disputati complessivamente il bilancio è ancora più chiaro, con 35 vittorie italiane e soltanto 5 successi per il Belgio.

A che ora gioca l'Italia di volley femminile con il Belgio ai Mondiali: l'orario

La partita tra Italia e Belgio è in programma al Phuket Municipal Stadium di Phuket alle ore 12.00 di oggi, martedì 26 agosto 2025.

Italia-Belgio, dove vederla in tv e streaming: il canale in chiaro

La diretta TV in chiaro del match dell'Italvolley femminile sarà su Raidue e la partita si potrà vedere anche in streaming gratuitamente su Raiplay. A pagamento la partita si potrà seguire anche su Volleyballworld.com e su DAZN.

Le partite dell'Italia femminile ai Mondiali di pallavolo: girone e calendario

L'Italia femminile sfida il Belgio per il primato del Pool B e per cercare di pescare la seconda del gruppo G, dove saranno Polonia e Germania a contendersi la prima piazza. Questi i possibili scenari: se l’Italia batte il Belgio allora affronterà agli ottavi la perdente di Polonia-Germania mentre se dovesse perdere, allora se la vedrà con la vincente della sfida tra polacche e tedesche.

In caso di passaggio ai quarti di finale ci potrebbe essere un nuovo scontro con il Belgio ma se non dovessero esserci le ragazze guidate da Britt Herbots, allora sarà una tra Polonia e Germania a fronteggiare le Azzurre di Velasco. Fare le previsioni per la semifinale è piuttosto complicato ma l'incrocio più probabile potrebbe essere contro chi riuscirà a prevalere tra Brasile, che è nel Pool C, e Cina, nel Pool F.