Italia-Belgio oggi ai Mondiali di pallavolo maschile, orario e dove vederla in tv e streaming

L’Italia affronta il Belgio oggi nella partita valida per i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo. Tutto quello che c’è da sapere su orario e diretta TV.
A cura di Marco Beltrami
L‘Italia sfida il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali di pallavolo maschile. La partita è in programma oggi mercoledì 24 settembre a Manila, nelle Filippine, alle 9:30, ora italiana. In palio c'è la semifinale del torneo iridato contro una tra Polonia e Turchia. L'Italia di De Giorgi reduce dalla vittoria sull'Argentina, ha già affrontato il Belgio nella fase a gironi incassando una brutta sconfitta. Ora l'occasione del riscatto per i campioni in carica. Italia-Belgio si potrà vedere in diretta TV e streaming in chiaro sulla Rai e RaiPlay, oltre che su DAZN e VBTV

  • Partita: Italia-Belgio
  • Orario: 9:30, ora italiana
  • Dove: SM Mall of Asia Arena di Pasay City, Manila (Filippine)
  • Quando: mercoledì 24 settembre 2025
  • Diretta TV: Rai, DAZN
  • Diretta streaming: RaiPlay, DAZN, VBTV

Dove vedere Italia-Belgio in diretta in TV: il canale in chiaro

Dove vedere Italia-Belgio di pallavolo in TV? Il quarto di finale dei Mondiali di volley è in programma mercoledì 24 settembre 2025 e sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, con la consueta coppia formata da Maurizio Colantoni e Andrea “Lucky” Lucchetta alla telecronaca. L’incontro sarà disponibile anche su DAZN, servizio riservato agli abbonati, che potranno seguirlo sia tramite Smart TV sia collegandosi con dispositivi esterni come Amazon Fire Stick, Google Chromecast o le console PlayStation e Xbox.

Italia-Belgio, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Per seguire in streaming Italia-Belgio valida per i quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile sarà sufficiente collegarsi a RaiPlay dalle 9:30 italiane, con un servizio gratuito. Gli abbonati a DAZN avranno invece la possibilità di guardare la partita non solo su Smart TV, ma anche da computer, tablet o smartphone. In alternativa c’è VBTV, la piattaforma ufficiale della Federazione Internazionale di pallavolo, disponibile però solo tramite sottoscrizione a pagamento.

