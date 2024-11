Italia-Argentina di rugby oggi in TV, dove vederla in chiaro e in streaming: a che ora si gioca

video suggerito

L'Italrugby gioca oggi, alle 18:40, contro l'Argentina la prima delle tre partite delle Autumn Nations Series. Sfida trasmessa in diretta tv sui canali di Sky e in chiaro per tutti (gratis) su TV8.

L'Italrugby torna in campo oggi, sabato 9 novembre alle 18:40, per giocare contro l'Argentina nel Bluenergy Stadium di Udine la prima delle tre partite in programma per le Autumn Nations Series. Dopo aver disputato un Sei Nazioni di alto livello, grazie alle 2 vittorie ottenute nelle sfide con Scozia e Galles e un pareggio storico e beffardo con la Francia, la Nazionale di Gonzalo Quesada capitanata da Michele Lamaro (in 8ª posizione nel ranking mondiale), si prepara a sfidare i Pumas. Un avversario molto forte e reduce dai successi con Nuova Zelanda, Australia e Sudafrica.

Tutte le partite dell'Italia del rugby saranno visibili in diretta TV sui canali di Sky e in streaming su Sky Go (per gli abbonati, Sky Sport Arena – numero 204) oltre che su NOW (sempre a pagamento). Ci sarà, però, l'opportunità di vederle in chiaro, senza pagare alcun costo aggiuntivo, anche su Tv8.

I precedenti, la vittoria dell'Italia manca da 16 anni. Quella tra l'Italrugby e l'Argentina sarà la 24ª sfida in assoluto della loro storia: finora, il bilancio è nettamente favorevole ai sudamericani (17 vittorie contro le 5 della Nazionale e un solo pareggio). Il successo contro l'Argentina manca da ben 16 anni: l'ultimo risale al 2008 a Cordoba.

Il calendario dell'Italia nell'Autumn Nations Series

La gara contro l'Argentina è la prima delle tre in calendario per l'Italia del rugby. A seguire, gli Azzurri si batteranno con la Georgia (17 novembre a Genova) e infine nel match clou con la Nuova Zelanda (23 novembre a Torino).

sabato 9 novembre ore 18.40 – Italia-Argentina

domenica 17 novembre ore 14.40 – Italia-Georgia

sabato 23 novembre ore 21.10 – Italia-Nuova Zelanda

Italia-Argentina, dove vederla in chiaro e in streaming: l'orario della partita

Le tre partite dell'Italrugby contro Argentina, Georgia e Nuova Zelanda saranno trasmesse in diretta TV sui canali di Sky e in streaming su Sky Go. Sarà Sky Sport Arena (numero 204) a mandare in onda il match contro i Pumas, visibile anche su NOW (previo pagamento del pass sport). La gara andrà in onda anche in chiaro per tutti e gratis su TV8 (che la proporrà anche in diretta streaming).