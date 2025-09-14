Italia-Algeria oggi ai Mondiali di pallavolo maschile, orario e dove vederla in tv e streaming

Italia-Algeria è la partita d’esordio degli azzurri campioni in carica ai Mondiali di volley maschile. Tutto quello che c’è da sapere su orario e diretta TV e streaming.

L’Italia affronta oggi l’Algeria nei Mondiali di pallavolo maschile 2025. La partita d’esordio della nazionale azzurra guidata da De Giorgi è in programma alle 15:30, ora italiana allo Smart Araneta Coliseum di Manila nelle Filippine. I campioni in carica dunque scendono in campo per la prima volta nel gruppo F, lo stesso di Belgio e Ucraina che sono le prossime avversarie. Sulla carta non dovrebbe esserci confronto con l'Italia che parte ampiamente favorita. Si qualificano agli ottavi le prime due squadre del girone per incrociare poi la prima o la seconda del gruppo C, quello di Francia e Argentina. Diretta TV in chiaro su Rai e in streaming su RaiPlay, DAZN e VBTV.

Partita: Italia-Algeria

Orario: 15:30 italiane

Dove: Smart Araneta Coliseum, Manila (Filippine)

Quando: domenica 14 settembre 2025

Diretta TV: Rai, DAZN

Diretta streaming: RaiPlay, DAZN, VBTV

Dove vedere Italia-Algeria in diretta in TV: il canale in chiaro

Dove vedere Italia-Algeria in TV? La partita è in programma domenica 14 settembre 2025 e sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Rai in chiaro. La partita sarà visibile anche su DAZN per tutti gli abbonati: in questo caso sarà necessario utilizzare una Smart TV collegata a Internet.

Italia-Algeria, dove vederla in diretta streaming: l'orario

La partita d'esordio dell'Italia contro l'Algeria, ai Mondiali di Pallavolo, sarà visibile anche in streaming. Gli appassionati potranno seguirla gratuitamente su RaiPlay, sia dal sito ufficiale che tramite l’app dedicata. In alternativa, l’incontro sarà disponibile su DAZN attraverso la propria applicazione. Un’ulteriore opzione è rappresentata da VBTV, la piattaforma online della Federazione internazionale di pallavolo: in questo caso, però, è necessario effettuare l’accesso e attivare uno dei pacchetti in abbonamento previsti