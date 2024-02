Irlanda-Italia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale in chiaro Oggi alle 16:00 allo stadio di Dublino Aviva Stadium si gioca l’ultima gara del secondo turno del Sei Nazioni 2024, Irlanda-Italia. Diretta TV e streaming in chiaro su Tv8 (e tv8.it) mentre a pagamento, Sky propone in TV il match che in streaming si può seguire con l’app SkyGo o su NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La seconda giornata del Sei Nazioni 2024 si è aperta sabato 10 febbraio, con in palinsesto due gare (Scozia-Francia e Inghilterra-Galles) e che si conclude con Italia-Irlanda, oggi domenica 11 febbraio alle ore 16 e si disputa all’Aviva Stadium di Dublino. Una nuova occasione per il XV azzurro di mettersi in mostra dopo la buona prestazione con gli inglesi di Steve Bortwick, al debutto. Un match che ha permesso agli Azzurri di guadagnare un punto di bonus difensivo anche se è giunta tanta delusione per aver sfiorato una vittoria storica. Visibile in chiaro su Tv8, a pagamento sui canali Sky.

Ora la squadra di Gonzalo Quesada deve preparare la difficile trasferta irlandese, contro la squadra detentrice del Torneo e che appare sulla carta una mission impossible. L’esordio della nuova Nazionale dell’ex allenatore dello Stade Francais è stato buono ma non basta per procedere nel Sei Nazioni: le cose buone che l'Italia ha mostrato di saper fare dovranno essere lo stimolo più grande per evitare figuracce contro il XV che probabilmente è già il candidato principale alla vittoria dell'edizione 2024.

La gara, come detto, conclude il palinsesto del secondo turno del Sei Nazioni 2024. Apertosi sabato con due match, a Dublino ci sarà oggi l'atto conclusivo tra i campioni in carica dell'Irlanda e la nostra Nazionale. La partita Irlanda-Italia sarà visibile in TV sia in chiaro sul canale Tv8 (in streaming gratuito sul sito tv8.it) sia a pagamento su Sky Sport Uno, con il live streaming sul servizio ondemand di NOW oppure utilizzando l'app dedicata, SkyGo.

La partita Irlanda-Italia valida per la seconda giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby si gioca con fischio di inizio alle 16:00 allo stadio di Dublino Aviva Stadium.