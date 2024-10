video suggerito

Implode il ring del wrestling, tutti restano a terra. Il telecronista: “Cosa resta da distruggere?” Spettacolo mai visto durante il combattimento di WWE tra Braun Strowman e Big Bronson Reed: il ring è imploso e le corde crollate dopo una mossa spettacolare, tutti sono rimasti a terra. Poi c’è stato un ulteriore colpo di scena finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

L'incontro di wrestling tra Braun Strowman e Big Bronson Reed era attesissimo e non ha tradito le attese: i due si sono sfidati la scorsa notte nel Last Monster Standing Match dell'ultimo Monday Night Raw della WWE, prima di Bad Blood 2024 in programma sabato prossimo. La potenza distruttiva di entrambi è stata troppa perfino per il ring, che ad un certo punto è letteralmente imploso dopo un devastante ‘superplex' messo in atto da Reed dopo essere salito sulle corde a bordo ring. Sia lui che Strowman sono rimasti esanimi a terra (almeno nella sceneggiatura del combattimento…), assieme ad altre tre persone che già giacevano sul ring, mentre le corde del medesimo cedevano e il tutto collassava, facendo cadere anche l'arbitro all'esterno.

Il ring implode nel match tra Braun Strowman e Big Bronson Reed

Una scena mai vista, sicuramente epica e di grande impatto, che ha fatto impazzire non solo il pubblico dell'arena e quello a casa, ma anche il telecronista, il mitico Joe Tessitore, che non si è trattenuto per la spettacolarità di quanto appena andato in scena: "Il ring è semplicemente crollato, il ring è semplicemente crollato! Le corde sono sparite, il ring è sparito ed entrambi sono stesi a terra!". E ancora: "Cosa c'è ancora da distruggere adesso?!?".

La faida tra i due colossi di Monday Night RAW va avanti da settimane, con Big Bronson Reed che ha dimostrato di essere una seria minaccia per tutto il roster, infortunando gente come Seth Rollins e R-Truth. Ad avere la meglio tuttavia stanotte è stato Braun Strowman, al termine di un match elettrizzante, col momento clou del crollo del ring dopo che Reed aveva eseguito il superplex dalle corde.

Irrompe a sorpresa Seth Rollins, vince Braun Strowman

Il combattimento è stato poi deciso da un altro momento topico, il ritorno a sorpresa di Seth Rollins dopo quasi sette settimane di assenza: ha preso d'assalto il ring e ha colpito Reed con un ‘corb storm' sui gradoni, riaccendendo la loro rivalità. A quel punto Big Bronson non è riuscito a riprendersi e dunque Braun Strowman è stato dichiarato vincitore.