Il nuotatore britannico Archie Goodburn ha tre tumori al cervello, il post sui social è commovente Archie Goodburn ha raccontato della sua malattia in un post su Instagram. La scoperta dopo aver sfiorato la qualificazione olimpica, anche se i sintomi duravano da un anno e mezzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Una bruttissima notizia ha scosso il mondo del nuoto. Sono stati diagnosticati tre tumori al cervello a Archie Goodburn, nuotatore di 23 anni scozzese, che nel 2023 era stato campione nazionale nei 50 metri rana. Ad aprile era arrivato al terzo posto ai trials, mancando di pochi decimi la qualificazione olimpica, ma adesso si trova a dover combattere una battaglia decisamente più grande di una gara di nuoto.

L'annuncio sui social di Goodburn

Il nuotatore ha reso pubblico con un post su Instagram la sua malattia, raccontando come abbia ricevuto a maggio la diagnosi dei tumori. I primi sintomi erano iniziati già nel dicembre 2023. Inizialmente pensavano si trattasse di una forma di emicrania che si manifestava sotto sforzo, che lo lasciava senza forze e inotrpidito nella parte sinistra del corpo e con un'estrema sensazione di paura, nausea e déjà vu. Ma in seguito hanno capito come queste fossero convulsioni, aumentate di intensità nell'avvicinamento ai trials olimpici. Dopo aver mancato la qualificazione alle Olimpiadi, Goodburn ha indagato più a fondo sulle cause degli attacchi che aveva durante gli allenamenti, scoprendo con una risonanza magnetica i tumori.

La malattia di Goodburn

Al nuotatore sono stati diagnosticati tre oligodendroglioma, una forma molto rara e incurabile di cancro progressivo al cervello. Purtroppo sono stati dichiarati dai medici di dimensioni estese e impossibili da operare. Goodburn nel post social spiega come l'unico lato positivo è che questo genere di tumori rispondono meglio alla radioterapia e alla chemioterapia rispetto ad altri tipi di tumori al cervello, e che i farmaci per combattere il gene responsabile per questo tipo di malattia hanno fatto grossi passi in avanti negli ultimi anni.

Nonostante la grave malattia, Goodburn vuole restare positivo. "Sono giovane, in forma, ho un fenomenale gruppo di amici che mi supporta, la miglior famiglia che potrei desiderare e una fantastica fidanzata al mio fianco. Sono determinato a prendere questa situazione di testa, restare positivo e rimanere me stesso".

Naturalmente, il mondo del nuoto si è stretto attorno a Goodburn. con l'account di Acquatics GB che scrive: "Tutti in Acquatics GB inviano il loro affetto e supporto a Archie Goodburn dopo la sua diagnosi di tumore al cervello. Archie è stato un membro prezioso e popolare delle squadre britanniche senior e junior negli ultimi anni, sia dentro che fuori dalla vasca".