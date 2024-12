video suggerito

Il mondo del wrestling in lutto per la morte di Rey Misterio Senior Il lottatore messicano aveva 66 anni. Il nipote, Óscar Gutiérrez Rubio noto come Rey Mysterio junior ha continuato la tradizione di famiglia sul ring.

Il mondo del Wrestling è in lutto per la morte di Miguel Ángel López Díaz. Chi è? La star della WWE deceduta a 66 anni è conosciuta nell'ambiente con il nome di ‘battaglia', Rey Misterio senior, che lo ha visto a lungo combattere sul quadrato. È lo zio del lottatore attuale, Rey Misterio, che continua la tradizione di famiglia sul ring. Non sono chiare le circostanze della dipartita – al riguardo le persone a lui più vicine hanno chiesto il rispetto della privacy – che è stata uno shock per la comunità sportiva messicana (Misterio senior era originario di Tijuana).

È stato l'account ufficiale Lucha Libre ha dato l'annuncio della triste notizia: "Ci dispiace per la delicata morte di Miguel Angel Lopez Dias, noto come Rey Mysterio Sr. Inviamo le nostre più sincere condoglianze ai suoi cari e rivolgiamo le nostre preghiere al cielo perché possa riposare in pace in eterno", si legge nel post condiviso dal profilo di lotta libera professionistica messicana, divenuta nota per i combattenti che indossano maschere colorate e per le mosse aeree spettacolari.

La carriera di Rey Mister senior: dalla boxe al wrestling

Rey Mysterio (o Misterio) Sr. aveva iniziato la sua carriera di lottatore nel 1976, disciplina alla quale si dedicò dopo essersi inizialmente allenato per diventare un pugile. In Messico è iniziata la sua scalata al wrestling professionistico e internazionale conquistando titoli di campionati tanto in patria quanto nel circuito della World Wrestling Association.

Curiosità (per la maschera indossata) e talento li ha mescolati in tanti anni di eventi sul ring, a cominciare dall'appuntamento Starrcade della World Championship Wrestling nel 1990. Noto per il suo stile di combattimento in volo, ha ispirato innumerevoli fan e atleti in tutto il mondo.

Miguel Ángel López Díaz è salito sul quadrato per l'ultima volta un anno e mezzo fa, durante l’evento Global Lucha Libre (aprile 2023). Si esibì in coppia con Aero Star e Mr Iguana nella sfida contro Hereje, Hijo del Pirata Morgan e Nightmare Azteca. Il nipote, Óscar Gutiérrez Rubio noto come Rey Mysterio junior ne ha raccolto il testimone vincendo per tre volte il titolo di campione del mondo (una volta il WWE Championship e due volte il World Heavyweight Championship).