Jodi Vance è morta a 20 anni per un infarto: mondo del bodybuilding in lutto negli USA La bodybuilder Jodi Vance è morta a 20 anni dopo essere stata colpita da un infarto durante l'Arnold Sports Festival in Ohio: mondo del fitness in lutto negli USA.

A cura di Vito Lamorte

Mondo del bodybuilding e del fitness in lutto negli USA: Jodi Vance è morta a 20 anni dopo essere stata colpita da un infarto durante l'Arnold Sports Festival in Ohio. La famiglia sui social ha scritto: "Il suo cuore si è fermato a causa di complicazioni dovute a grave disidratazione. Nonostante tutti gli sforzi dell'ospedale, non sono riusciti a rianimarla".

Questa la nota ufficiale della famiglia di Vance: "Era una persona meravigliosa dentro e fuori e ci mancherà ogni singolo giorno. È stato improvviso e inaspettato. Vi prego di dare alla sua famiglia il tempo di elaborare questa perdita in pace. Se qualcuno trae qualcosa da questo, per favore mettete la vostra salute al primo posto".

Jodi Vance è morta a 20 anni: mondo del bodybuilding in lutto negli USA

Secondo quanto riportato da TMZ, Jodi Vance, che non aveva partecipato all'evento di Columbus, avrebbe iniziato a sentirsi male dopo aver partecipato all'Arnold Sports Festival in Ohio. ed è stata trasportata in un ospedale locale, dove è deceduta.

Nonostante non fosse prevista alcuna partecipazione a nessun evento nei prossimi mesi, il suo allenatore, Justin Mihaly, sembrava suggerire che Vance avrebbe potuto assumere sostanze potenzialmente pericolose: "Jodi ha utilizzato due sostanze estremamente pericolose per migliorare il suo fisico, suppongo solo per l'Arnold Expo, senza che io ne fossi a conoscenza, senza la mia approvazione, senza che la mia famiglia ne fosse a conoscenza, senza la loro approvazione".

Secondo quanto riportato da The Fitness Volt, Jodi Vance ha iniziato a vomitare e a manifestare altri sintomi legati alla disidratazione: è stata trasportata in un ospedale locale, ma non è stato possibile rianimarla perché ha avuto un infarto sul posto.

Tanti fan hanno reso omaggio a Jodi Vance dopo la sua tragica scomparsa sui social.