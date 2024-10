video suggerito

Il misterioso gesto di The Rock a WWE Bad Blood: alza 3 dita, non dice una parola e se ne va L’apparizione a bordo ring di Dwayne Johnson ha alimentato curiosità e spettacolo a margine di un evento: quell’atteggiamento nasconde un messaggio in codice, sottolineato anche da un altro gesto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

The Rock entra, alza tre dita, non dice una parola, fissa i combattenti che sono sul ring e se ne va. Il gesto di Dwayne Johnson a margine dell'evento WWE Bad Blood ha alimentato curiosità e spettacolo: perché lo ha fatto? Cosa voleva dire? Con chi ce l'aveva? The Final Boss (è il soprannome di "battaglia" dell'attore e lottatore) s'è preso per qualche attimo la scena a conclusione dell'incontro tra le coppie Cody Rhodes – Roman Reigns e Solo Sikoa – Jacob Fatu.

L'apparizione è avvenuta in un momento particolare dell'appuntamento, quando stava per scoppiare la baruffa sul quadrato tra i protagonisti del duello concluso da poco. È stato allora che lo "special guest" s'è manifestato, lasciando di stucco il pubblico, gli "avversari", gli stessi telecronisti per la postura adottata e, più ancora, per il gesto che ha lasciato un alone di mistero intorno alla sua figura. Lo ha fatto poi è scivolato dietro le quinte senza battere ciglio, non prima di aver mimato il taglio della testa. Come a dire: sapete già cosa vi accadrà contro di me la prossima volta.

Solo questione di mero copione oppure c'è dell'altro che nasconde quella esibizione muscolare? Una spiegazione plausibile è stata azzardata da Sam Roberts, uno degli opinionisti che mastica WWE come fosse pane quotidiano e ha un'idea abbastanza chiara sulle motivazioni che hanno spinto The Rock a mettere in scena quell'atteggiamento.

Cosa voleva trasmettere veramente con quella comparsa silenziosa e anche un po' inquietante? Un messaggio in codice che si può facilmente decifrare e ha un significato preciso: "The Rock sta dicendo qualcosa a tutti e tre – è la deduzione suggerita da Roberts. Penso, è così che ho interpretato il suo gesto, che The Rock abbia voluto far sapere a Jimmy, Roman e Cody che sono appena entrati nel suo mirino". Che prima o poi ci sarà la resa dei conti con The Final Boss.

La riflessione proposta da Roberts non fa una piega ed è molto sensata: The Rock non poteva scegliere moo migliore per dare ulteriore evidenza al suo ritorno nel grande circuito della WWE. Indicando in quel modo Rhodes, Reigns e Jimmy Uso tutti come suoi (possibili) obiettivi è come aver disseppellito l'ascia di guerra. Per la battaglia è solo questione di tempo… e di calendario degli eventi.

C'è ancora una spiegazione ipotetica dietro quella messa in scena: ovvero che il terzo dito mostrato con sguardo impassibile fosse in realtà destinato a Sikoa, il leader dei Bloodline, e non al rientrante Jimmy Uso. Vedere, per credere. Fino al prossimo combattimento.