Il maratoneta fumatore torna a correre dopo due anni, ma dopo il traguardo arriva l'amara sorpresa Dopo due anni di assenza dalle competizioni l'atleta cinese divenuto famoso per correre la maratone fumando continuamente sigarette è tornato a correre ma questa volta dopo il traguardo per lui è arrivata un'amarissima sorpresa.

A cura di Michele Mazzeo

Zio Chen è tornato a correre a distanza di due anni dalla sua ultima apparizione. Il 52enne maratoneta cinese, divenuto famoso in tutto il mondo perché corre le maratone fumando sigarette per tutti i 42,195 km di gara, dopo 24 mesi di stop in questo nuovo anno ha preso parte alla maratona di Xiamen andata in scena in Cina lo scorso 7 gennaio.

Le sue abitudini non sono cambiate dato che anche in questo caso ha percorso l'intera corsa fumando una sigaretta dopo l'altra e il suo tempo, seppur superiore a quello strabiliante fatto segnare nella sua ultima gara prima di questa (la maratona dello Xin'anjiang del 2022), considerando l'inattività di due anni e le inevitabili ripercussioni sul suo fisico del vizio che lo ha reso famoso, è stato comunque impressionante dato che ha concluso la maratona in 3 ore e 33 minuti.

Questa volta però, dopo aver tagliato il traguardo, Chen Mouxing (questo il vero nome di Zio Chen) ha dovuto fare i conti con un'amara sorpresa. Ad essere cambiate nei due anni in cui il maratoneta fumatore è stato lontano dalle corse difatti sono state le regole imposte dalla Chinese Athletics Association (che sta promuovendo una campagna contro il fumo durante gli eventi sportivi). Nello specifico nel regolamento che norma le maratone sul suolo cinese è stato inserito l'articolo 2.12 che punisce con la squalifica qualsiasi "comportamento incivile commesso dai corridori come defecare all'aperto, fumare o calpestare aiuole o spazi verdi che pregiudichi la corsa e/o la sicurezza degli altri".

Ed è proprio per la violazione di questa nuova regola (con le foto di lui che correva fumando che sono immediatamente divenute virali sul principale social network cinese Weibo) che, alcuni minuti dopo la fine della maratona, il comitato organizzatore ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui annunciava la squalifica di Zio Chen proprio per aver fumato durante la gara. Una nuova regola che quindi, oltre a vanificare il suo risultato sportivo, sembra di fatto mettere fine alla carriera del maratoneta 52enne divenuto famoso in tutto il mondo proprio per la sua capacità di correre le maratone (ma anche gare su distanze superiori ai 50 km) fumando una sigaretta dopo l'altra.