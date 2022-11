Atleta cinese corre la maratona fumando per tutta la gara: il tempo alla fine lascia di stucco In Cina c’è un atleta over 50 che sta stupendo tutti con le sue prestazioni nella maratona: fuma come un dannato per tutto il percorso.

Oltre la Grande Muraglia c'è un uomo che corre fumando, ma non perché sbuffi per la fatica. Emette fumo perché il suo viso è tutt'uno con la sigaretta, in un'immagine iconica che gli appassionati cinesi di maratone conoscono bene. Adesso questa figura di atleta non più giovanissimo è diventata popolare anche nel resto del mondo, alla luce di quanto accaduto nell'ultima prova di fondo sostenuta, la maratona di Xin'anjiang nel distretto di Jiande nella Cina orientale.

È un uomo di più di 50 anni, noto come ‘Zio Chen'. Le foto che lo ritraggono percorrere i 42,195 chilometri della distanza fumando una sigaretta dietro l'altra sono diventate virali su un'app di social media cinese e gli organizzatori dell'evento hanno in seguito pubblicato il certificato finale che attesta il tempo ottenuto dall'esperto atleta. Una prova resasi necessaria visto il grande risultato cronometrico fatto segnare dallo Zio Chen.

Il maratoneta si è piazzato al 574° posto nella classifica generale della gara su quasi 1500 corridori, tagliando il traguardo in 3h28'45". Un tempo di massimo rispetto considerando l'età e soprattutto il fatto che non ha mai smesso di fumare per tutta la corsa, facendo fuori più di un pacchetto e rallentando ogni volta per accendersi una nuova sigaretta.

Zio Chen peraltro non è nuovo a prestazioni di questo spessore in condizioni analoghe, visto che aveva corso altre due maratone nel 2018 e nel 2019 sempre fumando come un dannato e facendo registrare i tempi rispettivamente di 3h36′ e 3h32′. Stavolta dunque si è migliorato.

L'atleta cinese non si limita alle sole maratone, ma è un vero appassionato di corse su strada di resistenza: ha corso anche una 50 km e un'altra ultramaratona di 12 ore. Le sue mirabolanti performance sono peraltro accolte in maniera contrastante: c'è chi pensa che sia un fenomeno e chi invece ritiene che dia il cattivo esempio, diffondendo l'idea che fumare – attività dannosissima che mette a grave rischio la propria salute – possa andare d'accordo col fare vita da atleta. Ma il commento più brillante di tutti è quello di chi non invidia i concorrenti dietro di lui, costretti a beccarsi zaffate di fumo passivo…