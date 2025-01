video suggerito

Il lottatore MMA Matt Hamill, sordo dalla nascita, acquista l'udito a 48 anni: "Sento mamma piangere" Matt Hamill, l'unico lottatore di MMA ad aver sconfitto il leggendario Jon Jones in UFC, ha annunciato il primo giorno dell'anno di aver acquistato l'udito, dopo essere nato completamente sordo 48 anni fa: "Riesco finalmente a sentire le voci dei miei figli, ho sentito la voce di mia mamma e lei ha pianto".

A cura di Paolo Fiorenza

È un inizio di 2025 che Matt Hamill difficilmente dimenticherà: il lottatore di MMA – l'unico che sia riuscito a sconfiggere nell'ottagono Jon Jones, che è l'attuale campione dei mesi massimi UFC – ha annunciato con un post su Instagram di aver acquistato l'udito grazie ai "più potenti apparecchi acustici digitali mai realizzati", dopo essere nato sordo 48 anni fa.

Matt Hamill era nato sordo: "Finalmente ho sentito la voce di mia mamma e lei ha pianto"

Davvero toccante il messaggio di Hamill, che adesso può sentire le voci delle persone a lui più care: "Riesco finalmente a sentire le voci dei miei figli, i rumori della gente che cammina e ride. Finalmente ho sentito la voce di mia mamma e lei ha pianto. Non vedo l'ora di sentire anche la voce di mio fratello Pat. Spero solo che non abbia una voce simile a una sirena da nebbia. Questo è fantastico, anche se so che ci vorrà del tempo per adattarsi a tutto questo. Felice anno nuovo!".

‘The Hammer', come era conosciuto quando combatteva, è nato completamente sordo, ma questo non gli ha impedito di diventare un campione delle Arti Marziali Miste, mettendosi in mostra già giovanissimo al liceo prima di diventare professionista e affermarsi con vittorie importanti contro nomi noti come Tito Ortiz, Mark Munoz e Keith Jardine.

Hamill è l'unico ad aver sconfitto Jon Jones in UFC

Hamill peraltro è famoso soprattutto per essere stato l'unico ad aver battuto Jon Jones, il leggendario campione tuttora in attività che è ritenuto uno dei lottatori di MMA più forti della storia. Un esito del combattimento peraltro controverso (era il 5 novembre 2009), visto che Jones fu squalificato per una gomitata all'epoca giudicata irregolare, ovvero la "gomitata 12-6", portata in verticale dall'alto in basso (il regolamento è appena stato cambiato lo scorso 1 novembre, adesso è consentita).

Hamill si è ritirato nel 2018, con un record di 13 vittorie (8 KO) e 8 sconfitte. La sua storia è stata oggetto di un film, intitolato ‘The Hammer', una pellicola pluripremiata che parte dalla sua giovinezza e arriva ai suoi successi nella lotta. Il suo ruolo è stato interpretato nell'occasione dall'attore sordo Russell Harvard.