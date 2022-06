Il gladiatore Tamberi è pronto a prendersi il Golden Gala di Roma: “Veni, vidi, vici!” “Gimbo” scatenato nella presentazione del Golden Gala di domani, punta a sfatare un tabù: “Qui non ho mai vinto”. E poi ricorda Jacobs: “Mancherà, anche se sarà in tribuna a tifare. Per lui ora è fondamentale recuperare per i mondiali”

A cura di Alessio Pediglieri

Nel Golden Gala in programma all'Olimpico di Roma per la giornata di giovedì 9 giugno, saranno presenti tantissime stelle del firmamento dell'atletica mondiale. Nella penultima uscita stagionale prima dei Mondiali di Eugene, sta già splendendo anche quella dell'oro olimpico a Tokyo 2022 di Gianmarco Tamberi, capitano della rappresentativa italiana che annovera ben 36 atleti. È già pronto ad esaltare il pubblico della Capitale e a sfatare anche l'ultimo tabù: togliersi la soddisfazione di vincere al Golden Gala, risultato mai ottenuto fino ad oggi in carriera.

Prima, durante e dopo la consueta conferenza di campioni che presenta l'evento romano, Gianmarco Tamberi ha tenuto banco come solo lui sa fare: riflessioni a 360 gradi, nessuna pretattica di rito, tanta voglia di stupire e la classica dose di ironia che lo accompagna e contagia chiunque gli stia vicino. Nelle varie interviste si presenta con delle scarpe al collo ("sono quelle con cui gareggerò ai Mondiali") ricorda l'amico Jacobs costretto in tribuna e del co-oro olimpico Mutaz Barshim, infortunato e assente per l'occasione. E poi, l'immensa voglia di essere in pedana per superarsi ancora una volta.

Gimbo è il classico fiume in piena che trascina tutto e tutti. L'ennesima riprova? L'ultimo post sul suo profilo Instagram, in un fotomontaggio che lo ritrae vestito da gladiatore dell'antica Roma, con tanto di scudo, spada e armatura e grido di battaglia: "-1 allo show! Domani sera alle 19.45 voglio vedere la curva sud dell'Olimpico esplodere!!! Sento l'adrenalina scorrere nelle vene come succede solo prima delle grandi occasioni… non potete mancare, ho bisogno della vostra energia! Carichi a palla, andiamo e voliamo insieme! 😡💪🏿🔥🇮🇹❤️ VENI, VIDI, VICI!".

Per lui, la tappa capitolina rappresenta il trampolino di lancio perfetto per gli altri obiettivi stagionali, che come sempre non nasconde: "Intanto spero sia la volta buona e impormi al Golden Gala. Poi punterò ad un altro titolo che mi manca, il Mondiale outdoor che è l'alloro internazionale che non ho ancora. Poi? ovviamente riuscire a saltare un giorno i 2,40m, una misura che credo di poter raggiungere prima di smettere". Gimbo sa che sarà protagonista, comunque vada: "Rivedere l'Olimpico pieno è già un divertimento, il calore della Curva Sud mi manca e il Golden Gala sarà uno spettacolo assicurato, è il momento di vincere anche qui".

Chi non potrà nemmeno scendere in pista è invece Marcell Jacobs, altro olimpico tra i più attesi e che ha dovuto dare forfait dopo il meeting di Savona dove ha riscontrato una distrazione-elongazione di primo grado, che lo ha tenuto fermo dallo scorso 23 maggio. "Gli esami hanno confermato il decorso positivo del processo di recupero dall’infortunio muscolare evidenziato nelle ultime settimane" ha comunicato la Federatletica in una nota ufficiale "e in particolare sono stati confermati i tempi già descritti nella prima fase diagnostica". Tempi che non coincidono con quelli del Golden Gala romano dove Jacobs ci sarà ma solo in tribuna per salutare i tifosi: "Jacobs mi mancherà, il più dispiaciuto per la sua assenza è lui" sottolinea Tamberi riferendosi al campione olimpico sui 100 metri. "Sarebbe stato fantastico replicare qui a Roma quanto fatto insieme a Tokyo, ma Marcell verrà lo stesso all'Olimpico per tifare. Ora per lui la cosa più importante è recuperare al meglio per i Mondiali"