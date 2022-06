Il cavallo si ribella alle frustrate e impazzisce a pochi metri dal traguardo: fantino sbalzato via Il cavallo impazzisce dopo diverse frustate ricevute a pochi metri dal traguardo. Il fantino viene sbalzato sulle barriere protettive senza riuscire a concludere la corsa.

A cura di Fabrizio Rinelli

A un passo dalla vittoria che sembrava ormai certa. Non è di certo andata come pensava il fantino Simon Camacho-Benitez quando all'ippodromo di Lone Star, in Texas, ha visto sfumare tutte le sue possibilità di successo per colpa di una strategia assolutamente sbagliata. Un errore che nell'ippica può essere decisivo e che in questo caso avrebbe anche potuto arrecare danni enormi allo stesso Camacho-Benitez. Ma andiamo con ordine. È accaduto l'impensabile durante la corsa a galoppo texana. Un epilogo inimmaginabile per il fantino che si è trovato sbalzato dall'altra parte delle barriere che delimitano il circuito per via di un movimento apparentemente inspiegabile del suo cavallo Moro Flyboy.

Il cavallo prosegue la sua corsa verso il traguardo mentre il fantino resta a terra.

Le immagini che stanno circolando sui social hanno infatti mostrato proprio il cavallo schiantarsi contro una ringhiera catapultando il suo fantino a testa in giù a pochissimi metri dal traguardo. Guardando con maggiore attenzione le immagini, si nota come Moro Flyboy avesse bruscamente deciso di cambiare direzione spostandosi sulla sinistra prima di sbattere contro le barriere e poi riprendere la sua corsa. Ma cosa è accaduto? Il fantino ha usato in modo improprio il frustino che solitamente viene adoperato per invogliare il cavallo ad aumentare la propria velocità, specie quando mancano pochi metri al traguardo. Cosa che in questo caso era totalmente inutile dato che Camacho-Benitez era nettamente in vantaggio rispetto ai suoi avversari.

Il fantino colpisce più volte il cavallo sulla parte sinistra, forse ignaro che avesse un vantaggio enorme sugli altri, senza dare nemmeno uno sguardo alle sue spalle. Sono però le due frustate a destra che ad un certo punto infastidiscono Moro Flyboy che sbalza il suo fantino a terra. Fortunatamente non c'è stata alcuna conseguenza per entrambi, stanno bene e nessuno si è fatto male anche se gli altri corridori hanno dovuto faticare non poco per schivare il fantino finito sul tracciato dopo quell'incidente. Camacho aveva un vantaggio considerevole di dieci lunghezze prima di finire squalificato dalla corsa. Il cavallo infatti ha comunque tagliato il traguardo piazzandosi al secondo posto ma con il fantino a terra e senza nessuno in sella, il suo piazzamento è stato considerato nullo dai giudici di gara.