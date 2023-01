Il campione UFC vince l’incontro, ma il suo volto si trasforma in una improvvisa maschera sangue Durante un incontro di UFC il campione in carica dei pesi massimi leggeri Jamahal Hill è stato protagonista di un “fuoriprogramma” inaspettato: all’angolo, il suo viso si è trasformato in una maschera di sangue.

A cura di Alessio Pediglieri

Il campione americano Jamahal Hill è riuscito a battere nell'ultimo match dei pesi massimi leggeri dell'Ultimate Fighting Championship, Glover Texeira, mantenendo fede al pronostico che lo vedeva favorito. In un incontro fondamentalmente dominato da Hill che però ha subito alcuni colpi al capo e in particolare una ferita alla nuca da cui è sgorgato improvvisamente un fiume di sangue.

È stata una gara piuttosto unilaterale con l'attuale campione dei pesi massimi leggeri UFC che non ha avuto mai problemi seri nel gestire il match con le statistiche che sono state tutte dalla sua parte decretandone la vittoria: l'americano ha sferrato una grandinata di colpi, 419 di cui oltre la metà finiti a segno (248) con diversi significativi ai fini del successo, contro i soli 196 di Texeira (con 108 significativi). Eppure, uno di questi ha allarmato per qualche istante l'angolo di Hill e il pubblico presente e davanti alla TV.

Teixeira è infatti riuscito a infliggere danni significativi al suo avversario, come ha mostrato un filmato che ha ripreso l'americano durante una pausa tra i round. Ritiratosi al proprio angolo per riprendere fiato, ascoltare i consigli del proprio staff e venire medicato, il volto di Hill si è improvvisamente ricoperto di un vero e proprio fiume di sangue che è uscito dalla sua testa. Complice l'acqua versata sulla testa con l'intento di rinfrescarlo dalla fatica ma che ha evidenziato una ferita da cui è sgorgata un'onda di sangue che per qualche secondo gli ha ricoperto l'intero volto in una maschera rossa raccapriccciante.

Un'immagine che ha preoccupato ma che dopo qualche secondo non ha destato altro stupore con Hill perfettamente in grado di continuare il match per poi vincerlo su Texeira. Ma quell'istante, immortalato dalle telecamere ha ovviamente subito fatto il giro del web, diventando virale e scatenando una marea di commenti a riguardo. Con alcuni utenti che si sono impressionati per la quantità di sangue improvvisa: "Non ho visto l'acqua, L'ho visto dal vivo" sottolinea un tifoso che era presente al match, "sembrava che gli si stesse staccando la testa".

Mentre altri hanno poi iniziato una discussione sulle misure di sicurezza e sanitarie verso gli atleti spesso costretti fino all'estremo a dover continuare i match: "Per fare quello che fanno dovrebbero essere pagati di più, avere più sponsor e soprattutto una migliore assicurazione sanitaria".