video suggerito

Il campione del mondo di ginnastica estetica non potrà più gareggiare: colpa di una regola assurda Si chiama Gonzalo Garcìa, ha 16 anni e un mese fa si è laureato Campione del Mondo in ginnastica estetica a squadre miste insieme alle altre atlete della rappresentativa spagnola. Ma non potrà più difendere il titolo iridato: una nuova regola, entrata in vigore poco dopo, lo scorso 21 novembre, gli vieta di poter partecipare alle prossime competizioni finché non troverà un “compagno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Solamente un mese fa Gonzalo Garcìa si è laureato campione del mondo di ginnastica estetica a gruppi misti ai campionati svolti in Estonia, ma non potrà mai più difendere il titolo perché è stato escluso a causa di una legge internazionale della IFAGG, la Federazione ufficiale della disciplina che obbliga ad avere almeno due elementi dello stesso sesso in squadra. E Garcìa al momento è l'unico atleta maschio di livello a potersi cimentare insieme alle ragazze: "Sono semplicemente disgustato".

La regola "sessista": almeno due esponenti dello stesso sesso nella squadra mista

Una regola che sta facendo già discutere poco tempo dopo essere stata introdotta – è diventata effettiva solamente lo scorso 21 novembre 2024 – e che sta cambiando per sempre il mondo delle competizioni agonistiche della ginnastica estetica, disciplina che esiste a livello agonistico dalla metà degli anni 90 e che dal 2000 organizza anche i Campionati del Mondo, la cui ultima edizione è stata dominata dalla squadra mista spagnola con la presenza di Garcìa. Ma purtroppo, l'apoteosi per quel successo si è trasformato in un incubo ad occhi aperti perché il giovane atleta spagnolo non potrà più difendere il titolo iridato. Il regolamento internazionale gli vieterà di aggregarsi alle compagne qualora risultasse l'unico elemento maschile nella squadra mista.

La reazione di Garcìa e della Federazione spagnola: "Faremo di tutto per difendere i suoi diritti"

Una regola assurda, ai limiti del sessismo che è stata presa malissimo dal diretto interessato che ha commentato amaramente l'introduzione della nuova norma: "Sono sinceramente disgustato da tutto ciò" ha spiegato ai media spagnoli il 16enne campione del mondo in carica. "Tutti i miei compagni di squadra mi hanno sempre sostenuto e credono, come me, che sia ingiusto". E lo ha già fatto anche la Federazione spagnola visto che la regola vale unicamente per le competizioni internazionali e non per quelle sul suolo nazionale: "Faremo tutto ciò che è in nostro potere per difendere i diritti degli atleti e anche se stiamo parificando il nostro col regolamento internazionale abbiamo già scritto alla IFAGG a riguardo".

La ginnastica estetica, disciplina agonistica simile alla ritmica ma senza attrezzi

La ginnastica estetica vanta i Campionati mondiali, che si tengono annualmente, dal 2000 quando la prima edizione venne svolta ad Helsinki, in Finlandia e vengono ogni anno disputati tre campionati continentali, con quello europeo è stato inaugurato nel 2016 e la Coppa del Mondo. Entrata a far parte dal 1996 tra le discipline agonistiche a livello internazionale, la ginnastica estetica di gruppo ha anche la sua accezione "mista", governata dalla Federazione (FIAGG), presenta squadre formate da sei a dieci atleti con movenze molto simili alla ritmica ma senza l'ausilio di alcun attrezzo: le valutazioni tengono in considerazione la buona coordinazione, equilibrio, senso del ritmo, flessibilità, velocità, e – ovviamente – la grazia e la bellezza dei movimenti.