Hargreaves ritrovato morto 14 mesi dopo la scomparsa, aveva messo a nudo i mali del rugby Bryn Hargreaves è stato ritrovato morto negli Stati Uniti. Da 14 mesi si erano perse le sue tracce, per una vicenda su cui restano parecchi punti interrogativi.

A cura di Marco Beltrami

Poche settimane dopo lo shock del ritrovamento del corpo senza vita dell'olimpionico Antonin Hajek, il mondo dello sport deve fare i conti con un'altra situazione simile. Non c'è più nulla da fare purtroppo per Bryn Hargreaves, ex rugbista, di cui si erano perse le tracce da diversi mesi. Anche in questo caso è stata ufficializzata la morte del gigante inglese, la storia del quale resta con numerosi punti interrogativi.

Bryn Hargreaves era un rugbista molto popolare oltremanica, capace in carriera di giocare con le maglie di Wigan, Leigh Centurions, St Helens e Bradford Pulls, prima del ritiro anticipato nel 2012. Con la sua storia personale aveva sollevato un polverone, visto che dopo aver dedicato tutta la vita alla palla ovale era stato costretto a dire basta per dire sì ad una proposta lavorativa che gli permesse di vivere dignitosamente per tutta la vita, cosa preclusagli nel rugby: "Siamo pezzi di carne alla fine della giornata – dichiarò all'epoca – e non siamo trattati con molto rispetto nella Rugby League così com'è".

Il post del fratello del rugbista, Gareth Hargreaves

Lo scorso gennaio proprio il suo titolare ha denunciato alle autorità la scomparsa di Hargreaves che per diversi giorni non si era recato al lavoro negli Stati Uniti, ovvero dove si era trasferito. Ispettore per la sicurezza di oleodotti e gasdotti, Bryn viveva da solo dopo la separazione da sua moglie Amy Bombard, una situazione che non era riuscito a digerire del tutto. Il suo ultimo contatto con la famiglia risale al 3 gennaio scorso, con una fonte vicina ai parenti che ha parlato di "perfette condizioni" da parte dell'ex rugbista.

A quanto pare nella sua abitazione di Morgantown in West Virginia, subito dopo la denuncia della scomparsa, c'è stata la perquisizione da parte della polizia che ha trovato una situazione molto strana. Doccia aperta, e tutti gli effetti personali come il cellulare, i documenti e il portatile con cui lavorava. La sua famiglia aveva lanciato una petizione per raccogliere 20.000 sterline per pagare un investigatore privato, ma tutte le ricerche non hanno avuto successo.

Il fratello Gareth ha ufficializzato sui social la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere, ovvero il ritrovamento del cadavere di Bryn. Non ci sono ulteriori particolari, su dove e come sia avvenuto il tutto. Proprio il consanguineo ha sempre temuto un gesto disperato da parte dell'ex campione: "Aveva problemi di salute mentale e forti dolori alla schiena a causa di un incidente d'auto a dicembre. Penso che la polizia pensasse che si fosse fatto qualcosa ed è certamente una possibilità che temiamo anche noi". Nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuove indiscrezioni su quanto accaduto al povero Hargreaves