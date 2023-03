Ritrovato il corpo dell’olimpionico Antonin Hajek, scoperta agghiacciante: è morto mesi fa Antonin Hajek, campione di salto con gli sci che ha partecipato a due Olimpiadi è stato ritrovato morto in Malesia. Una storia con diversi punti da chiarire.

Il mistero legato ad Antonin Hajek si è risolto purtroppo nel peggiore dei modi. È stato ritrovato il corpo senza vita dell'olimpionico ceco, che era scomparso da mesi. Le ricerche si sono concluse in Malesia, con le autorità che stanno indagando sulle cause del decesso che sembra avvenuto diversi mesi fa.

Antonin Hajek ha scritto pagine importanti a livello sportivo per la Repubblica Ceca, diventando uno degli atleti di punta nelle discipline invernali. Specializzato nel salto con gli sci individuale, è il detentore del record ceco, e ha ottenuto anche un quarto posto ai Mondiali del 2010. La sua carriera ha dovuto fare i conti con un incidente in pista nel 2005 e con un grave schianto automobilistico nel 2008, da cui è uscito vivo per miracolo riportando diverse fratture che sembrano porre fine alla sua attività.

E invece il ragazzo classe 1987 con un piglio eccezionale è riuscito a tornare in pista togliendosi la soddisfazione di far registrare il il terzo salto più lungo nella storia del salto con gli sci. Al suo arrivo anche la partecipazione a due Olimpiadi invernali a Vancouver e Sochi con il ritiro poi nel 2015 anche a causa di problemi di salute.

Il suo nome è tornato d'attualità alcune mesi fa, quando è stata denunciata la sua scomparsa. Ad ottobre infatti si erano perse le tracce, con l'ex moglie Veronika Hajkova che ha dichiarato a novembre al sito web ceco Blesk che i suoi contatti con il marito erano terminati nella primavera del 2022, quando la coppia si è separata: "Non viviamo insieme da marzo e siamo stati in contatto solo attraverso i documenti del divorzio. Ho saputo della sua partenza solo quando è stata denunciata la sua scomparsa".

Hajek ha fatto perdere le sue tracce, preoccupando anche amici, familiari e associazioni legate allo sci. Una portavoce della polizia rivelò a TVP sport: "L'uomo non dà alcun segno di essere vivo. Stiamo ancora lavorando al caso. Quello che possiamo confermare è che la sua ultima traccia è stata registrata in Malesia. È stato visto l'ultima volta lì".

La notizia della sua morte è circolata nelle scorse ore, anche se a quanto pare il ragazzo era deceduto da tempo stando ai primi esami effettuati. Il suo corpo secondo una fonte vicino alla famiglia a Blesk sarebbe stato ritrovato in mare vicino al gruppo di isole di Langkawi. Difficile identificare la salma, anche perché a quanto pare non aveva con sé alcun documento. La fonte ha dichiarato: "La famiglia ha ricevuto informazioni dalle autorità locali che il mare era molto burrascoso in quel momento". Il ragazzo che amava molto il surf, stando a quanto rilevato dopo il ritrovamento potrebbe essere deceduto diversi mesi fa. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'accaduto, anche se non mancano indiscrezioni relative ai suoi problemi legati al non aver accettato il divorzio.