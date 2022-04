Grave infortunio di Mozzato, cade e si spacca tutto: “Il nostro sport a volte è bastardo e vigliacco” Nicolò Mozzato ha riportato un grave infortunio durante l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Il salto al volteggio gli è stato fatale, la diagnosi lo costringe all’operazione e a un lungo periodo di stop.

Nicolò Mozzato si è infortunato gravemente

Un infortunio grave. A Nicolò Mozzato è capitato durante le qualifiche dell'ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, mentre effettuava il secondo salto al volteggio. Dinamica ed evoluzione dell'esercizio si sono rivelati fatali per il 22enne veneto che ha riportato la rottura dei legamenti posteriori e del piatto tibiale di entrambe le ginocchia. Paura e dolore hanno scandito l'esecuzione della performance, il Roche con ribaltata doppio salto in avanti: a Baku, in Azerbaijan, la sorte ha fatto lo sgambetto al campione d’Europa 2018 tra gli juniores.

Adesso sarà costretto al rientro in Italia per sottoporsi a intervento chirurgico, ad accompagnarlo ci sarà il suo allenatore, Gianmatteo Centazzo: "Il nostro sport a volte è bastardo e vigliacco, bisogna accettarlo così", le parole riportate da ginnasticando.it.

Quanto tempo dovrà star fermo? Riabilitazione e recupero saranno abbastanza lunghi, per avere certezze al riguardo servirà attendere l'esito dell'intervento. "Purtroppo le cose brutte sono sempre dietro l'angolo – ha scritto Mozzato in una storia condivisa su Instagram -. Rompo il silenzio. Oggi nella qualifica a volteggio nel secondo salto mi sono perso in volo arrivando rovinosamente per terra. Così facendo mi sono rotto entrambi i piatti tibiali ed entrambi i legamenti posteriori. Questa sera avrò il volo di ritorno e domani in teoria le operazioni".

Non è la prima volta che a Mozzato capita un episodio del genere e si trova a fare i conti con la sorte avversa: due anni fa, nel dicembre 2020, aveva subito un'altra operazione abbastanza delicata alla spalla dalla quale era riuscito a rimettersi tornando su ottimi livelli di competitività, come testimoniato anche dall'argento al volteggio e dal bronzo alla sbarra nelle gare in Germania, durante la Deutscher Pokal. L'ennesimo incidente lo costringerà a ricominciare tutto daccapo.