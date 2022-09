Grande prova di carattere e l’Italia batte Porto Rico nei Mondiali di pallavolo femminile Con una bella prova l’Italia batte 3-0 Porto Rico nel secondo match della fase a gironi del Mondiale di pallavolo femminile. Il prossimo match sarà contro il Belgio.

A cura di Alessio Morra

Dopo aver battuto il Camerun, l'Italia supera anche Porto Rico nella seconda partita della fase a gironi dei Mondiali di pallavolo femminile. Un match più complicato del previsto, ma che le ragazze di Mazzanti hanno comunque vinto per 3 set a 0. Bisogna fare meglio per andare in zona medaglia, ma questa è appena la prima fase e c'è tempo per migliorare e trovare gioco e condizione dei tempi migliori. E oggi le campionesse italiane meritano applausi per il carattere, non hanno mollato mai e hanno cancellato setpoint in due set.

L'Italia si è presentata ad Arnhem, in Olanda, per la seconda partita dei Mondiali 2022. Porto Rico non è un avversario di grado, dal grande nome, ma si è rivelato molto ostico da battere. Il primo tempo è una sofferenza. Le azzurre, campionesse d'Europa un anno fa, devono anche fronteggiare setpoint. Si va a oltranza, finisce 28-26 con il parziale chiuso da Elena Pietrini.

La seconda partita vede una fuga di Porto Rico che si mette avanti di ben cinque punti, pensa probabilmente al successo del secondo set, lo vede pure sul 20-15, ma poi subisce la rimonta dell'Italia che infila un parziale clamoroso, di 10-1 e chiude quindi 25-21. Coach Mazzanti nel momento peggiore manda in campo Bwakalor e Orro. Cambi che risultano decisivi.

Anche nel terzo set Porto Rico si mette avanti, va avanti di 4 punti, l'Italia trascinata anche da Paola Egonu si rimette a caccia e aggancia le avversarie sul 14-14, il testa prosegue, Porto Rico si procura un altro setpoint, ma non lo sfrutta e l'Italia porta a casa il match: 28-26, 25-21, 26-24.