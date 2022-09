L’Italia non sbaglia, esordio vincente ai Mondiali femminili di volley: Camerun battuto 3-0 L’Italia del volley femminile comincia al meglio la sua avventura ai Mondiali battendo il Camerun 3-0. Avversarie al tappeto con un punteggio netto di 25-10, 25-12, 25-16.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia del volley femminile comincia al meglio la sua avventura ai Mondiali battendo il Camerun 3-0. Esordio straordinarie per le azzurre che mettono al tappeto le avversarie con un netto 25-10, 25-12, 25-16. Prime tre punti nel girone A per l'Italia trascinata dalla solita Egonu e Danesi. Adesso le azzurre torneranno in campo lunedì 26 settembre alle 18 contro Porto Rico. La gara giocate dalle azzurre è andata avanti senza particolari patemi. La squadra di Mazzanti ha battuto nettamente un Camerun chiaramente inferiore alle campionesse d'Europa.

Un 3-0 senza storia ma arrivato grazie ad un match in cui l'Italia, pur consapevole del valore dell'avversario, ha sempre mantenuto alta la concentrazione. "Sarà una partita importante ma non deve mancare la grinta – ha detto Cristina Chirichella ai microfoni di Rai Sport – In questo momento siamo carica e la voglia più avanti si vedrà". Stesso concetto espresso anche dalla Orro: "Sono consapevole che con le mie compagne dobbiamo ancora lavorare tanto per arrivare al meglio – ha spiegato – L'Italia è in crescita, è tutto un lavoro che stiamo facendo e sono molto fiduciosa per esprimerci sempre al meglio".

L'Italia ha dimostrato di avere infatti una grande compattezza e soprattutto un equilibrio tale da considerarla inevitabilmente una della favorite per la vittoria finale del torneo. Il punteggio delle azzurre contro il Camerun: Egonu 17 (2 muri, 2 aces), Bosetti 13 (4 aces), Sylla 7, Chirichella 9, Danesi 9 (3 muri), Orro 4. Un'Italia che in tre set non ha mai sofferto le avversarie giocando con grande calma, senza frenesia, ma riuscendo ad essere comunque efficace in tutte le fasi di gioco.

Le azzurre hanno sempre avuto la partita in mano senza sbavature riuscendo a portarsi a casa agevolmente un punteggio che dovrà essere utile per racimolare tutte le energie necessarie per affrontare i prossimi impegni, quelli sulla carta più complicati, al meglio della condizione. E questa Italia ha dimostrato davvero, ancora una volta, di non temere nessuno.