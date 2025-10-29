Golfista amatoriale, debutta tra i professionisti solo per il cognome: è Kai, la nipote di Donald Trump

Al prossimo “The Annika” di novembre, uno degli eventi più importanti nel calendario autunnale del tour femminile nonché inserito nel circuito ufficiale dell’LPGA Tour, parteciperà anche Kai Trump, la nipote del Presidente Donald. Golfista amatoriale e dalla pessima posizione in ranking, debutterà comunque nel mondo professionistico. Per un dichiarato intento propagandistico: “La sua presenza sarà utile per fare avvicinare i giovani a questo sport”

Dal 13 al 16 novembre 2025 si terrà il "The Annika driven by Gainbridge at Pelican", che si svolgerà al Pelican Golf Club in Florida, uno degli eventi più importanti nel calendario autunnale del tour femminile nonché inserito nel circuito ufficiale dell'LPGA Tour, riservato alle migliori giocatrici professioniste. Con una eccezione: tra le partecipanti di questa edizione ci sarà anche una giovanissima atleta, appena diciottenne che non avrebbe alcun titolo sportivo per parteciparvi. Non fosse per il cognome che porta, Trump: si tratta infatti della nipote del presidente degli Stati Uniti, Kai.

La carriera da golfista di Kai Trump: risultati negativi e un ranking bassissimo

All'ultimo torneo a cui ha partecipato, lo Junior Invitational at Sage Valley dello scorso marzo, Kai Trump ne è uscita nel peggiore dei modi: ultima in classifica tre le amateur juniores nella categoria femminile, con un poco decoroso 24° posto e soli 52 punti realizzati. Non solo, nel ranking dell'American Junior Golf Association – la classifica nazionale statunitense delle junior-golfiste – è solo al 451° posto. Questo lo score attuale della nipote del presidente Donald, che però è stata inserita tra le partecipanti dell'"Annika", tra professioniste di livello.

Il debutto con le più forti professioniste dell'LPGA Tour tra propaganda e marketing

Di fronte al clamore mediatico suscitato da una tale anomalia, la stessa organizzazione ha riconosciuto pubblicamente che la presenza della nipote dell'uomo più potente d'America è stata effettuata puramente a scopo propagandistico e per una semplice opportunità di marketing: "L'ampia notorietà e l'influenza di Kai contribuiscono ad avvicinare il golf a un nuovo pubblico, soprattutto ai giovani" hanno spiegato, riducendo l'anomalia a una sorta di "wild card". "Siamo lieti di vederla compiere questo ulteriore passo nella sua carriera". Una carriera che al momento lascia a desiderare ma della quale la stessa Kai non sembra preoccuparsene.

Leggi anche Disastro alla Maratona di Toronto: atleti confondono il percorso e tagliano il traguardo sbagliato

Kai Trump, sui social golfista in compagnia di nonno Donald: "Il mio sogno realizzato"

L'attuale "carriera" golfistica della giovane Kai è più virtuale che reale: seguitissima sui social dove vanta oltre 2,5 milioni di follower su Instagram, nel suo profilo si definisce e si promuove come "giocatrice di golf" con un account il cui nick non lascia ulteriori dubbi: @kaitrumpgolfer, allietando i propri seguaci con foto e filmati tra tiri sul green a uscite speciali con nonno Donald. "Questo evento sarà un'esperienza incredibile per me. Non vedo l'ora di incontrare e competere contro molti dei miei idoli e mentori del golf al mio debutto ufficiale nel professionismo", ha commentato Kai. "Il mio sogno era sempre stato quello di competere contro i migliori giocatori del mondo nel LPGA Tour". Con buona pace di chi, pur provandoci sul green non potrà mai raggiungere tale traguardo.