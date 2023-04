Gara tra genitori a scuola stravinta da una mamma: è una leggenda olimpica ma gli altri non lo sanno In una gara tra i genitori dei piccoli alunni di una scuola elementare, eccezionale prova di una mamma che ha dominato i 100 metri. Era Shelly-Ann Fraser-Pryce, plurimedaglia olimpica. L’ha fatto per un motivo speciale.

Sta diventando sempre più diffusa la pratica di organizzare negli istituti scolastici delle giornate all'insegna dello sport e della convivialità con protagonisti però non gli alunni, ma i genitori. Ecco allora i papà e le mamme sfidarsi in discipline atletiche, sotto lo sguardo attento, divertito e curioso dei figli. Le sorprese però sono sempre dietro l'angolo, come confermato da una situazione eccezionale verificatasi in una di queste iniziative oltreoceano, con protagonista una leggenda dell'atletica come Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Un video che è diventato virale sui social ha mostrato la gara dei 100 metri con protagoniste le mamme dei giovanissimi studenti di una scuola elementare. Nella prova si può notare una delle partecipanti letteralmente dominare, lasciando alle avversarie le briciole. Un passo impressionante, e una postura perfetta per la donna che ha chiuso la sua gara senza alcuno sforzo con diversi secondi di vantaggio rispetto alle altre signore in pista.

Ma chi è quella mamma veloce come il vento? Si tratta della pluricampionessa mondiale e olimpica Shelly-Ann Fraser-Pryce una delle regine della velocità che rientra senza dubbio tra le atlete più forti di sempre. La classe 1986 giamaicana nella sua lunghissima e superlativa carriera ha vinto tre volte l'oro olimpico, a Pechino, Londra e Tokyo, laureandosi per ben 10 volte campionessa del mondo, non solo nei 100 metri, ma anche nei 200 e nella 4×100.

Al suo attivo anche il fatto di essere stata la prima donna a detenere contemporaneamente il titolo olimpico e quello iridato dei 100 metri. Attualmente è la terza atleta più veloce di sempre sui 100 metri piani, con il tempo di 10″60. Fraser-Pryce ha conquistato la scena anche per il suo look particolare, con i lunghissimi capelli arcobaleno, o con colori sgargianti.

La sua sfida è quella di battere il record dei 100m di Florence Griffith Joyner per diventare la donna più veloce di sempre. Nel 2017 ha dato alla luce suo figlio Zyon, dimostrando poi di poter gareggiare ad altissimi livelli anche dopo la maternità imponendosi a livello mondiale. Ai microfoni di Olympics.com l'anno scorso ha dichiarato: "Il messaggio che mi piacerebbe inviare alle madri è che la maternità non diminuisce le tue capacità o nasconde le tue doti".

Tutto si aspettavano i presenti fuorché vedere una leggenda come Fraser-Pryce volare sullo sterrato. Altro che tirare indietro la gamba, come ci si sarebbe aspettato da una campionessa in una gara improvvisata. La giamaicana su Instagram ha spiegato simpaticamente cosa l'ha spinta a dare il massimo: "È stata la giornata dello sport alla scuola Zyon!! Mi sento come se stessi aspettando questo momento da tutta la vita. Inizialmente non avevo intenzione di correre nella gara dei genitori – anche il mio allenatore mi ha consigliato di non correre – ma i miei compagni di squadra non stavano andando così bene. Zyon ha corso la sua prima gara ed è caduto. Ci ha provato di nuovo e ha ottenuto il bronzo nella corsa a ostacoli. Così, ho mandato Jason a gestire gli affari e a portare a casa l'oro nella gara maschile-genitore, ma nemmeno quella è andata tanto bene".

Ecco allora la decisione di impegnarsi per regalare al piccolo di casa una gioia: "Da olimpionico non aveva senso andarcene senza portare a casa un solo pezzo d'oro così ho deciso di gareggiare. Alla fine abbiamo ottenuto due medaglie di bronzo, 4° posto assoluto, una medaglia di partecipazione e un primo posto nella corsa genitori femminile per riscattare il nome della famiglia Pryce. Tutto sommato sono così orgogliosa di mio figlio e felice che si sia goduto la giornata dello sport".