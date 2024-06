video suggerito

Gara di ultra-trail finisce in tragedia, un morto e diversi feriti: “Sono scivolati nel burrone” A causa di una tempesta durante una gara di ultratrail sulle Alpi francesi, una persona è morta e tre sono state gravemente ferite. Le autorità indagano su possibili responsabilità dell’organizzazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una gara di ultra-trail si è trasformata in tragedia a causa di una violenta tempesta che nella notte fra venerdì 14 e sabato 15 giugno ha colpito l'Alta Savoia. La pioggia ha trasformato i sentieri sui quali si disputava l'Ultra-Trail du Haut Giffre in torrenti, causando un morto e diversi feriti, tra i quali tre gravi.

La tragedia alla gara di ultratrail

Alla gara di Ultra-Trail du Haut Giffre erano iscritti migliaia di atleti, divisi su più percorsi. Nella serata di venerdì erano partiti i corridori iscritti alle due competizioni più lunghe e dure, tra cui l'Ultra Tour des Lacs aux Cimes, di 128 km con oltre 9 mila metri di dislivello. Già prima della partenza delle gare, le condizioni meteo erano proibitive, con la situazione ha iniziato a volgere per il peggio attorno alle tre di notte.

La pioggia si è fatta torrenziale, e per i partecipanti alle gare è diventato quasi impossibile rimanere in piedi. Patrice, uno dei partecipanti alla corsa, ha raccontato alla radio francese RTL "Abbiamo visto persone scivolare, urlare, cadere nel burrone. È stato orribile". Patrice racconta anche come abbiano immediatamente urlato verso l'organizzazione dicendo che c'erano feriti gravi e che era necessario interrompere la corsa. Sul percorso era presente una corda, alla quale era possibile aggrapparsi, ma che non sarebbe stata in grado di sopportare il peso delle centinaia di atleti che si trovavano in quella situazione. Il meteo era talmente problematico da rendere difficile anche l'arrivo dei soccorsi, con 73 persone e due elicotteri che hanno cercato di soccorrere i feriti. Il bilancio alla fine è stato di una persona che ha perso la vita mentre veniva trasportata in ospedale, mentre altre tre persone hanno sofferto di traumi cranici. Secondo Patrice, anche l'organizzazione dell'evento ha delle responsabilità. "Arriva un momento nel quale bisogna fermare una gara. Una gara può essere annullata o deviata. È evidente che c'è stata una mancanza da parte dell'organizzazione".

Leggi anche Ragazzino di 12 anni vince una gara di trail running battendo gli adulti: non gli stavano dietro

Corsa che poi è stata ovviamente interrotta dall'organizzazione e le autorità stanno indagando per capire se esistano colpe da parte dell'organizzazione e se la competizione sarebbe dovuta essere cancellata prima della partenza, e se questa tragedia si sarebbe potuta evitare.