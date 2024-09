video suggerito

Galà dei Castelli 2024 in TV, programma e orari delle finali: Jacobs, Tamberi e gli italiani in gara Oggi lunedì 9 settembre 2024 si terrà il Galà dei Castelli 2024 a Bellinzona, in Svizzera: una gara valida per il World Continental Tour. Ci saranno gli azzurri Tamberi, Jacobs e Fabbri.

A cura di Vito Lamorte

Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Leonardo Fabbri sono tra i protagonisti del Galà dei Castelli, tappa Silver del Continental Tour, che si terrà a Bellinzona oggi 9 settembre 2024. Il Canton Ticino ospita una serata di altissimo livello con la presenza di tanti finalisti olimpici.

La serata inizierà con la prova del getto del peso maschile e Fabbri se la vedrà nuovamente con i migliori al mondo, visto che a Bellinzona ci saranno i tre medagliati di Parigi Ryan Crouser, Joe Kovacs e Rajindra Campbell. Saliranno in pedana anche Zane Weir e Nick Ponzio.

Poco dopo inizieranno a distanza di pochi minuti inizieranno sia i 100 metri maschili che il salto in alto: nella prima gara Jacobs, che è alla ricerca di una nuova prestazione sotto i 10 secondi e affronterà il sudafricano Akani Simbine (quarto posto alle Olimpiadi proprio davanti all’azzurro). Poco dopo si sfideranno Gimbo Tamberi e Mutaz Barshim, i due campioni di Tokyo 2021 nel salto in alto, e ci saranno anche gli azzurri Stefano Sottile, Manuel Lando e Matteo Sioli.

Il programma del Galà dei Castelli 2024 a Bellinzona, dove vedere le gare in TV

Il programma del Galà dei Castelli 2024 a Bellinzona. Le gare si possono seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su Sky-Go e NOW.

18:30 – 600m FTAL U16 – Donne

18:35 – 600m FTAL U16 – Uomini

18:45 – 5x Libera FTAL U14 – Donne

18:55 – 100m FTAL U18/U20 – Donne

19:00 – 100m FTAL U18/U20 – Uomini

19:15 – 100m B – Donne19:25 – 400m B – Donne

19:35 – 80m – Uomini e Donne

19:45 – 1500m handbike – Uomini

TOP EVENT

20:03 – Lancio del peso – Uomini (Fabbri)

20:07 – 400 ostacoli A/B – Uomini20:20 – 800m – Donne

20:25 – Salto in alto – Uomini (Tamberi)

20:30 – 100m – Uomini (Jacobs)

20:37 – 100m – Donne20:47 – 400m A/B – Uomini

21:00 – 800m – Uomini21:08 – 400m – Donne

21:38 – 110 ostacoli – Uomini

21:28 – 100 ostacoli – Donne

21:38 – 200 metri – Uomini

21:45 – 200 metri – Donne

Quando corre Jacobs al Galà dei Castelli 2024

Marcell Jacobs scenderà in pista alle ore 20.30 contro campioni di primo livello come il sudafricano Akani Simbine, il giamaicano Ackeem Blake, gli statunitensi Ronnie Baker e Pjai Austin.

Tamberi nel salto in alto al Galà dei Castelli, quando gareggia

Gimbo Tamberi gareggerà dalle ore 20:25 e se la dovrà vedere con Mutaz Barshim, con cui ha condiviso la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In pedana anche Stefano Sottile (quarto a Parigi con 2.34) e Matteo Sioli, fresco argento ai Mondiali Under 20.

Gli italiani in gara al Galà dei Castelli 2024

La lista degli atleti italiani e delle atlete italiane la cui presenza al Galà dei Castelli è stata annunciata nei giorni scorsi.

Marcell Jacobs (100m uomini)

Gianmarco Tamberi (getto del peso uomini)

Leonardo Fabbri (salto in alto uomini)

Zane Weir (getto del peso uomini)

Nick Ponzio (getto del peso uomini)

Stefano Sottile (salto in alto uomini)

Matteo Sioli (salto in alto uomini)

Manuel Lando (salto in alto uomini)

Edoardo Scotti (200m uomini)

Rebecca Borga (400m donne)