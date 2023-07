Follia alla Diamond League, attivisti invadono la pista durante i 400 ostacoli: gara rovinata La gara dell’italiano Sibilio è stata completamente rovinata da tre manifestanti: la loro invasione gli è costata il secondo posto.

A cura di Ada Cotugno

La gara di Alessandro Sibilio è stata rovinata proprio sul più bello: gli spettatori dei 400 metri a ostacoli della settima tappa della Diamond League di Stoccolma hanno assistito a una scena surreale che è costata carissimo all'atleta azzurro.

Tutto procedeva secondo i piani, con l'italiano che aveva conquistato il secondo posto quando la corsa era arrivata ormai alle sue ultimissime battute. Un risultato importante, rovinato però da tre invasori che hanno occupato per intero tutta la pista intralciando gli atleti ormai lanciati verso il traguardo.

La vicenda ha dell'incredibile: a pochissimi metri dalla fine tre persone hanno fatto invasione posizionandosi in ginocchio sulla pista mentre reggevano un lungo striscione tra le mani, in segno di protesta: è stato il loro gesto a disturbare gli atleti e a rovinare completamente l'arrivo della gara.

Warholm, fino a lì primo, è riuscito a passare senza problemi ma lo stesso non è accaduto a Sibilio. L'italiano ha provato a schivare gli invasori ma lo slalom fra le persone non gli ha permesso di mantenere la posizione in classifica. L'atleta è stato così superato e alla fine si è dovuto accontentare soltanto del quarto posto.

McMaster e Magi hanno rimontato proprio nel finale, una beffa incredibile per Sibilo che ha concluso la gara visibilmente amareggiato: l'italiano è stato costretto a rallentare negli ultimi metri e, come sottolineato anche dal telecronista Nicola Roggero, l'impressione iniziale era quello di un problema fisico.

Poi le telecamere hanno catturato gli invasori, svelando il motivo del suo rallentamento. Alla fine i tre attivisti sono stati allontanate dalla sicurezza, ma il danno ormai era fatto. La loro manifestazione ha completamente rovinato la gara di Sibilio che ha dovuto rinunciare al meritatissimo secondo posto proprio per schivarli ed evitare di franargli addosso.