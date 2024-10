video suggerito

Folle caduta dal ring, Whittaker in sedia a rotelle ma infuria la polemica: “Gli han detto di fingere” L’incontro valido per il titolo dei massimi leggeri tra Liam Cameron e Ben Whittaker si è concluso nel modo che nessuno si aspettava. Al 5° round (sui 10 previsti) entrambi sono volati fuori dal ring obbligando la sospensione del match. Ad aver avuto la peggio, Whittaker uscito in sedia a rotelle ma Cameron ha subito accusato: “Non ce la faceva più… gli han detto stai giù e fai finta di esserti ferito” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Lo scorso 12 ottobre l'incontro tra Liam Cameron e Ben Whittaker valido per il titolo nei pesi massimi leggeri tenutosi alla Kingdom Arena di Riyadh, in Arabia Saudita si è concluso nel modo che nessuno potesse immaginare: una caduta oltre le corde di entrambi i pugili che si sono schiantati sul bordo del ring, costringendo i giudici a porre fine alla sfida. Le conseguenze peggiori le ha riportate Whittaker a lungo dolorante e trasportato alla fine in sedia a rotelle in ospedale per una possibile frattura ad un piede. Ma per molti è stata tutta finzione, per non perdere un incontro in cui era in evidente difficoltà. E anche Cameron lo ha preso in giro sui social: "Gli hanno detto, stai giù e fingi".

L'infortunio di Whittaker e l'ironia di Cameron: tutta finizione

Ben Whittaker dallo scorso 12 ottobre non ha ancora commentato l'episodio, restando in silenzio e lontano dai social. Le cronache lo danno in clinica per una serie di controlli che dovrebbero scongiurare una eventuale frattura. Subita nella bizzarra caduta insieme a Cameron fuori dal ring dove il 27enne campione in carica ha avuto la peggio: è rimasto a lungo dolorante senza riuscire ad alzarsi per poi uscire dall'arena in sedia a rotelle. Ma subito è scattata la polemica, innescata anche dalle parole di Liam Cameron che ha accusato il rivale di aver inventato l'infortunio: "Il suo angolo molto probabilmente gli ha detto, stai giù e fai finta di esserti ferito" ha detto subito dopo il match finito in parità, non credendo all'accaduto.

"Ho avuto la sensazione che stessi iniziando ad avere la meglio su di lui perché stava diventando davvero dura per lui e si vedeva" ha poi proseguito Cameron, accendendo la polemica. "Dopo i primi round, mi son detto che se continuava così, avrebbe avuto serie difficoltà… Ora, sono un grande fan di Ben, ma devo dire che non sembrava affatto che quella caviglia avesse subito un colpo grave. Ci deve essere una spiegazione, perché sembrava che stesse cercando di trovare una via d'uscita" ha infine concluso postando sui propri account social l'immagine di Whittaker in sedia a rotelle con una musica da circo in sottofondo e una promessa: "Tutto in sospeso… serve una rivincita: porta pure la tua sedia a rotelle se vuoi"

Cos'è successo e com'è finito l'incontro tra Whittaker e Cameron

Whittaker, medaglia d'argento olimpica 2020 e campione in carica dei massimi leggeri, aveva iniziato alla grande nel combattimento da 10 round contro Cameron ma con il passare del combattimento, Cameron ha iniziato ad adattarsi, sferrando pesanti ganci sinistri portando verso la propria direzione l'inerzia del match. Cameron ha continuato a piazzare alcuni colpi diretti su Whittaker soprattutto al quinto round con un destro che ha fatto barcollare il campione in carica, poco prima della caduta dal ring.

Cameron ha cercato il corpo a corpo con Whittaker che è indietreggiato finché entrambi sono volati oltre le corde, obbligando l'arbitro a fermare l'incontro e poi, considerata la situazione, a sospenderlo definitivamente, con i giudici che hanno optato per un pareggio. Impossibile continuare a combattere, con Whittaker, visibilmente dolorante, che non si è più rialzato fino all'arrivo della sedia a rotelle con cui ha lasciato il palazzetto.