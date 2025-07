Felix Baumgartner, la testimone racconta l’incidente: “Ho visto il deltaplano andare giù così”

Una testimone, a Porto Sant’Elpidio, ha assistito alla caduta fatale di Baumgartner: “Ero qui in spiaggia, ero girata verso il resort, e ho visto questo deltaplano che è caduto di botto”.

La morte di Felix Baumgartner ha sconvolto il mondo. Perché il paracadutista austriaco aveva una popolarità planetaria ed è morto improvvisamente, a 56 anni, in Italia dopo essere precipitato giovedì 17 luglio a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. L'austriaco forse è stato colto da un malore, sarà l'autopsia a chiarirlo. La procura intanto ha aperto un fascicolo sulla morte di Baumgartner. La donna ferita dalla caduta del paracadutista è invece in buone condizioni. Ma intanto è spuntata una testimone, che ha raccontato ciò che ha visto.

La testimone: "Credevo atterrasse, è caduto di botto"

Ne ha fatti a centinaia di lanci Baumgartner, il più noto è quello del 2012 quando si lanciò dalla stratosfera. L'ultimo gli è stato fatale. Il capo della procura di Fermo, Raffaele Iannella, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per stabilire le cause della morte del base jumper austriaco. Un atto dovuto che serve per effettuare i rilievi sul velivolo da cui si è lanciato e sul materiale a disposizione dell'atleta, incluse le riprese della bodycam di ‘Base 502'.

Una testimone ha raccontato cosa ha visto: "Credevo atterrasse invece è caduto di botto. Ero qui in spiaggia, ero girata verso il resort, e ho visto questo deltaplano che è caduto di botto. Ho pensato: ‘Ma cosa sta succedendo?'. Pensavo atterrasse, poi l'ho visto cadere di colpo. È andato giù così, di botto".

Sta meglio la donna ferita nell'incidente

La struttura di Fermo dove è caduto Baumgartner, il ‘Club del Sole le Mimose', ha spiegato in una nota che: "Nessun ospite è stato coinvolto nell'incidente", aggiungendo soprattutto che: "La collaboratrice lievemente infortunata è attualmente in buone condizioni". L'animatrice aveva riportato delle ferite al collo.

Gli inquirenti, che hanno sequestrato anche il parapendio a motore, che era curato personalmente dall'atleta, non si sbilanciano ma dopo un primo esame autoptico l'ipotesi più accredita è sempre quella del malore, che avrebbe impedito a Baumgartner di gestire il mezzo con cui stava volando.