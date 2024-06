Fedez porta Jacobs in tribunale, il campione olimpico rischia il processo per diffamazione aggravata

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Marcell Jacobs rischia di andare a processo con l'accusa di "diffamazione aggravata" dopo la querela di Fedez nei confronti del campione olimpico e fresco vincitore della medaglia d'oro agli Europei di atletica di Roma. La Procura di Brescia ha depositato l'avviso di conclusione delle indagini per la vicenda che vide l'atleta accusare la società della madre del cantante di non avere curato i suoi interessi e che vide il rapporto di lavoro interrompersi nei mesi successivi prima di diventare un vero e proprio caso.

La vicenda è datata 2021: Marcell Jacobs aveva appena vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo e aveva affidato la gestione della sua immagine alla Dome srl amministrata da Annamaria Berrinzaghi, ovvero la mamma del rapper milanese. Nei mesi successivi i rapporti si interrompono e a far esplodere il caso è un'intervista dell'atleta al quotidiano La Stampa nel 2023, in cui il campione di atletica accusa la società di avere trascurato i suoi interessi. Da qui la denuncia per diffamazione aggravata e a breve potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio.

La denuncia di Fedez a Jacobs dopo le Olimpiadi di Tokyo

La Dream of Ordinary Madness Entertainment srl, abbreviata in Dome, è società nata ad aprile dello 2020 di cui azionista di controllo col 51% è Be Shaping The Future, emanazione della quotata Be guidata da Stefano Achermann; mentre il restante 49% è della Zdf, a sua volta controllata dalla Zedef che è detenuta dalla famiglia del cantante attraverso l’intestazione a Carini Fiduciaria.

I rapporti tra la società e Jacobs sono precipitati, portando a una rottura definitiva e alla risoluzione del contratto da parte del campione che ha spinto la Dome srl a intentare una causa civile contro di lui.

La querela di Fedez nei confronti del campione di atletica è arrivato nel 2023, quando Jacobs in un'intervista a La Stampa dichiarò: "Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità ma lì non hanno mai sviluppato un progetto. Ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente".

La società del rapper non gradì per niente queste affermazioni e reagì sporgendo denuncia per diffamazione aggravata.

Le indagini della Procura di Brescia: Jacobs rischia il processo

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Procura di Brescia, tramite il sostituto procuratore Giovanni Tedeschi, ha depositato l'avviso di conclusione delle indagini e questo atto solitamente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, che potrebbe arrivare mentre Marcell Jacobs si prepara per le Olimpiadi di Parigi.