“Fede, chiudiamo una pagina e apriamone un’altra”: l’allenatore della Pellegrini svela il suo amore Dopo anni di finzioni, finalmente Matteo Giunta può dichiarare al mondo il suo amore per Federica Pellegrini. La fine della carriera sportiva della nuotatrice veneta alle Olimpiadi di Tokyo è il tappo che salta su una relazione che adesso deve passare dalla piscina alla vita: “Sarà altrettanto bella…”.

A cura di Paolo Fiorenza

Federica Pellegrini ha chiuso la sua carriera sportiva ad alto livello con la staffetta mista classificatasi al sesto posto alle Olimpiadi. La sua ultima apparizione in piscina dovrebbe invece essere nella ISL in programma a Napoli a cavallo tra agosto e settembre, ma sarà soprattutto una passerella per rendere omaggio ad un'eccellenza dello sport italiano, che a Tokyo è riuscita a qualificarsi per la quinta finale olimpica, unica donna ad esserci riuscita nel nuoto.

Adesso per la Divina si apre un altro capitolo della sua vita, con tante pagine da scrivere non necessariamente in acqua. La Pellegrini è notoriamente un vulcano, tra apparizioni televisive, un docufilm in macchina, un libro in cantiere, la candidatura nella Commissione Atleti del CIO. Ci sono molte cose che l'aspettano una volta appesa al muro la cuffietta e tra queste c'è il grande amore, quello vero, quello della vita. Un amore che finalmente può essere vissuto alla luce del sole, dopo tutte le voci respinte dai diretti interessati negli anni scorsi. Ci ha pensato prima la 33enne veneta a ufficializzare la sua relazione col proprio allenatore, a caldo dopo l'arrivo della sua ultima finale olimpica: "È un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro".

Oggi è arrivato anche il post pieno di dolcezza di Matteo Giunta, 39enne pesarese molto riservato, cugino di quel Filippo Magnini che era stato a sua volta fidanzato con la Pellegrini. Quando i due si lasciarono nel 2017 – dopo 6 anni assieme – qualcuno aveva già sussurrato che di mezzo ci fosse Giunta, fatto sta che adesso siamo arrivati all'amore finalmente conclamato da entrambi: "Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile, mi hai fatto provare emozioni indimenticabili – scrive il suo allenatore su Instagram – Se mi guardo indietro riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente. Ogni volta che sei ‘caduta', non importa quanto tu abbia sofferto, hai sempre trovato la forza di reagire rimetterti in piedi e riprenderti ciò che era tuo…".

Giunta poi fa capire che vuole fare le cose sul serio e promette di rendere speciale anche la nuova vita di Federica: "Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo. Ma è tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un'altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella…". E lì ci piazza il cuore. Rosso. Come la passione nascosta, come l'amore che finalmente può avvolgere la sua Fede senza più finzioni.