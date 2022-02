Evra debutta nella boxe nel giorno dello scontro tra i due uomini più forti al mondo L’ex calciatore francese di Manchester United e Juventus pronto a fare il debutto sul ring. Combatterà in un match a corredo dell’incontro di boxe principale tra l’uomo più spaventoso al mondo, Martyn Ford, e l’Hulk iraniano, Sajad Gharibi.

L’ex calciatore Patrice Evra parteciperà al combattimento di boxe tra i due colossi più forti al mondo

Cosa c'entra Patrice Evra nello scontro tra i due colossi Martyn Ford (l'uomo più spaventoso al mondo) e Sajad Gharibi (soprannominato Hulk iraniano)? Cosa ha in comune con quegli ammassi di muscoli l'ex calciatore di Manchester United e Juventus'? A unirli è una data cerchiata in rosso sul calendario: il 2 aprile, saliranno tutti sul ring. "Voglio solo spaccargli la testa. Per me non è un evento sportivo ma solo un modo per regolare i conti tra di noi", ha ammesso a The Mirror il combattente asiatico. Ma il destinatario della sua minaccia non è l'ex giocatore. Ce l'ha con l'inglese, che sarà suo avversario nel main event organizzato a mo' di scontro tra titani. Ed è pronto a tutto pur di annientarlo perché dice "non sarà un incontro sportivo".

Intanto tempra il suo fisico con sedute di allenamento particolari, incredibili: lascia che il suo coach lo colpisca con una sbarra di ferro, prende a cazzotti i muri, distrugge manichini, spacca pietre con la forza dei pugni, fa sfoggio della sua potenza erculea e accompagna quelle esibizioni con urla disumane. Che c'entra Evra in tutto questo? C'entra perché sul quadrato salirà anche lui. Non per sfidare quei fighter contro i quali rischierebbe di essere spazzato via con un paio di colpi ben assestati ma per partecipare a uno degli incontri organizzati a corredo del grande evento di boxe principale. A un concerto reciterebbe il ruolo di una support band: il tempo di scaldare un po' la platea e poi farsi da parte per lasciare la scena ai protagonisti.

Evra durante un allenamento sul ring in vista del suo debutto in un incontro di boxe

Ecco perché nell'elenco dei match figura anche il suo nome. Evra infila i guantoni. È pronto a salire sul ring, da quando ha appeso le scarpette al chiodo è stuzzicato da quella pazza idea di "cambiare sport" e togliersi lo sfizio di vedere lo strano effetto che fa. Vuole cimentarsi in un combattimento vero. Finora s'è dedicato agli allenamenti, messo alla prova con uno sparring partner, ha solo saggiato che clima c'è sul quadrato. Ma tra qualche mese sarà chiamato a fare sul serio. Poi si accomoderà in tribuna per assistere al match già ribattezzato sfida spacca-ossa tra Ford, bodybuilder e personal trainer britannico che vanta oltre 3 milioni di follower su Instagram, e il sollevatore di pesi da 390 libbre (circa 180 chili) Gharibi.