Europei di atletica oggi in TV, programma e orari: Furlani e Simonelli gli italiani in gara Gli Europei Indoor di atletica prendono il via oggi, giovedì 6 marzo. In gara Furlani nel salto in lungo e Simonelli nei 60 metri ostacoli. In totale 14 atleti azzurri protagonista nella giornata d'esordio. Qui tutte le informazioni su dove vedere le gare in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia torna ad essere protagonista dell'atletica con gli Europei indoor di Apeldoorn che si disputeranno da oggi, giovedì 6 marzo, a domenica 9 marzo in Olanda. All'Omnisport andrà in scena lo spettacolo della 38a edizione della competizione di atletica leggera. Per l'occasione saranno 37 gli atleti italiani in gara per la rassegna continentale, tra cui i bronzi olimpici Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), e le medaglie mondiali indoor Leonardo Fabbri (peso), Zaynab Dosso (60), Lorenzo Simonelli (60hs). Un'occasione per vederli tutti all'opera.

L'Italia spera di fare meglio della precedente edizione, quella di Istanbul 2023, quando gli azzurri chiusero il medagliere al 4° posto, grazie a due ori e quattro argenti. Speranze di medaglie riposte in Mattia Furlani ma anche Larissa Iapichino senza dimenticare i vari Simonelli, Fabbi e Andy Díaz, che nel salto triplo aveva conquistato il bronzo olimpico a Parigi 2024. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere in diretta tv e streaming le gare degli italiani previste in questa prima giornate di gare compresso il programma completo.

Il programma di oggi agli Europei indoor e gli italiani in gara: gli orari

18.20 Alto M Qualificazione Lando, Meloni, Sioli.

18.35 Triplo F Qualificazione

19.05 Asta F Qualificazione Bruni, Molinarolo, Scardanzan.

19.10

1500 F Batterie Zenoni

19.55 1500 M Batterie Riva

20.30 Lungo M Qualificazione Furlani

20.48 60 metri ostacoli F Batterie Carmassi, Di Lazzaro

21.20 60 metri ostacoli M Batterie Fofana, Giacalone, Simonelli.

21.52 4×400 X Finale

Dove vedere gli Europei di atletica in TV e streaming: diretta sulla Rai

Gli Europei Indoor di atletica leggera 2025 si potranno vedere in diretta tv in chiaro sul canale Rai Sport (al 58 del digitale terrestre) che trasmetterà tutte le gare, ma in contemporanea anche gli abbonati Sky potranno assistere a tutta la competizione comodamente seduti sul divano. Gli Europei Indoor di atletica saranno inoltre disponibili anche in diretta streaming sulla piattaforma di RaiPlay disponibile tramite app su dispositivi mobili o tramite device e contemporaneamente anche sull'app di SkyGo per chi possiede un abbonamento scaricabile solo su dispositivi mobili.