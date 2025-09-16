Esteban César Racca è morto in campo per un trauma cranico, aveva 41 anni: lutto nel mondo del rugby

È morto durante una partita di rugby Esteban César Racca, atleta argentino di 41 anni, stroncato da un trauma cranico chiuso nel corso del match tra OKC Rugby e Jabalíes Rugby Club in Paraguay. Dolore e cordoglio nella comunità mondiale rugbistica.

Lutto nel mondo del rugby. Nel torneo Pre Intermedia Metropolitano de la Unión de Rugby de Paraguay, l'argentino Esteban César Racca, della squadra dell'Old King Club, è morto domenica durante una partita contro il Jabalíes Rugby Club. Nonostante il tempestivo intervento dei suoi compagni di squadra e dei medici presenti, il giocatore non ce l'ha fatta. Aveva 41 anni.

Secondo il medico legale incaricato del caso, Pablo Lemir, Racca è deceduto per un trauma cranico chiuso, conseguenza di un colpo alla testa che deve essere avvenuto tra i cinque e i dieci minuti prima della caduta. "Sospettiamo che sia stato un colpo alla testa durante la partita, e prima della caduta. È crollato durante una mischia, che è un termine del rugby. È uscito da quella formazione, ha fatto due passi ed è caduto", ha spiegato il pubblico ministero.

La Procura ha confermato che il giocatore di rugby ha ricevuto assistenza in ogni momento dal momento della caduta e che dispone persino di riprese video a prova di ciò. Tuttavia, ha richiesto a entrambe le squadre il filmato completo della partita per verificare se vi sia stata una condotta antisportiva o un'azione fuori contesto che potrebbe comportare una responsabilità penale.

Esteban César Racca è morto in campo per un trauma cranico: aveva 41 anni

La Paraguayan Rugby Union ha pubblicato un sentito messaggio in seguito alla scomparsa di Esteban Racca: " La Paraguayan Rugby Union esprime il suo profondo dolore per la scomparsa di Esteban Racca , membro dell'Old King Club, durante la partita giocata il 14 settembre presso le strutture della Paraguayan Rugby Union. In questo momento difficile, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari, ai compagni di squadra e all'intera comunità del rugby. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti fin dall'incidente . La causa del decesso sarà confermata dalle autorità mediche competenti non appena saranno disponibili le informazioni ufficiali e l'autorizzazione della famiglia".

Anche il club in cui il giocatore argentino militava ha pubblicato sui social un sentito saluto: "È con profondo dolore che salutiamo il nostro compagno di squadra Esteban Racca. Oggi il rugby ci ricorda la fragilità della vita . La tua dedizione, la tua passione e la tua amicizia rimarranno per sempre nei nostri ricordi e nella storia di questo club. Siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutta la famiglia del rugby in questo momento di tristezza. Riposa in pace, fratello della palla ovale".