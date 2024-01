Emma Mazzenga nella storia dell’atletica leggera: a 90 anni il nuovo record mondiale nei 200 metri W90 Emma Mazzenga ha stabilito a 90 anni il nuovo record mondiale nei 200 metri W90, superando l’ormai storico primato detenuto dalla canadese Olga Kotelko. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Foto presa dal sito ufficiale di FIDAL Veneto.

Emma Mazzenga nella storia dell'atletica leggera italiana e mondiale. A Padova, nella seconda giornata di gare Indoor, l'atleta nata il primo agosto 1933 ha stabilito il nuovo record mondiale nella categoria W90, superando l'ormai storico primato detenuto dalla canadese Olga Kotelko, piazzando un tempo incredibile di 54.47 secondi nei 200 metri.

Il traguardo di Emma Mazzenga è davvero straordinario perché ha ripreso gli allenamenti di corsa da meno di un mese dopo quattro mesi di stop per una frattura: la sua forma e la sua voglia di tornare a competere hanno avuto la meglio ed è tornata in pista più decisa e convinta di prima.

Queste le parole di Mazzenga dopo lo storico primato: “Sono stata a casa una settimana dopo l’incidente ma quando sono scesa per portare le immondizie mi sono resa conto che facevo fatica e che lo stare ferma non mi avrebbe aiutato. Ho così ripreso a camminare, a fare cyclette per recuperare almeno il fiato, e a metà dicembre sono tornata in pista. Ora spero con l’allenamento di migliorare e avvicinarmi allo stato di forma di un anno fa”.

