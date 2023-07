Elisabeth Lardschneider è morta a 20 anni: la scalatrice è precipitata per 150 metri sull’Himalaya Aveva 20 anni, era originaria di Ortisei, e a inizio luglio era partita con un gruppo di sette persone per scalare le montagne del Ladakh in India. Ma purtroppo su quelle montagne Elisabeth Lardschenider ha perso la vita.

A cura di Alessio Morra

Una notizia drammatica arriva dall'India dove è morta Elisabeth Lardscheinder, climber altoatesina che aveva solo 20 anni. Lardschneider è morta dopo essere precipitata per 150 metri mentre stava scalando le montagne del Ladakh, nella valle dello Zanskar.

Elisabeth Lardschneider è morta dunque in un incidente in montagna sull‘Himalya. La giovane promessa dell'arrampicata italiana era da settimane in India, dove si trovava con altri climber nella zona delal valle dello Zanskar, dove aveva intenzione di effettuare delle nuove scalate per aprire nuove vie. Ma purtroppo in una di queste scalata è precipitata per 150 metri ed è morta sul colpo.

Il suo corpo verrà recuperato nelle prossime ore. E si attendono anche chiarimenti sulle dinamiche dell’incidente. Tobia Moroder, il sindaco di Ortisei, la sua città, ha detto: "Lo sgomento in paese è grande", al quotidiano ‘Dolomiten'. L'atleta era attiva nel club aplino sudtirolese e sognava di fare da grande la guida alpina.

Chi era Elisabeth Lardschneider

Aveva 20 anni ed era originaria di Ortisei, aveva una enorme passione per l'arrampicata sportiva e sin da giovanissima aveva iniziato a praticare l'arrampicata. A 14 anni scalò a passo Gardena il Menhir e negli anni del liceo continuò a scalare montagne. Era un talento e per questo era stata scelta anche per partecipare alla gara di arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Con la nazionale italiana aveva preso parte a diverse manifestazioni giovanili gareggiando nella disciplina Lead. Mentre il CAI l'aveva coinvolta nel progetto Giovani Alpinisti per promuovere i talenti emergenti dell'arrampicata. L'estate scorsa con quattro amici aveva scalato la parete ovest del Pik Odessa al confine tra Kirghizistan e Tagikistan. Ora è andata sull'Himalya dove purtroppo ha perso la vita a soli vent'anni.