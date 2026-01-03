È morto Billy Ray Barnes, leggenda dei Philadelphia Eagles e vincitore del Super Bowl: lutto nel football americano

Billy Ray Barnes, ex mediano di mischia dei Philadelphia Eagles e vincitore del campionato NFL, è morto all’età di 90 anni, circondato dalla sua famiglia. La notizia ha scosso il mondo del football americano, con tifosi e colleghi che gli hanno reso omaggio.

In una dichiarazione rilasciata agli Eagles, la figlia Billi Barnes Akins ha ricordato il padre: "Aveva 90 anni e ha avuto una vita favolosa. Una delle cose che amava degli Eagles era che in quella finale erano sfavoriti. A papà è sempre piaciuto essere il perdente. Diceva che lo rendeva più duro, più forte, più duro. Ha detto che l'unica cosa che ha permesso loro di vincere è stata la loro squadra. Erano una squadra molto unita e credevano l'uno nell'altro".

Addio a Billy Ray Barnes, leggenda dei Philadelphia Eagles e campione del Super Bowl

Barnes giocò a Philadelphia per cinque stagioni, dal 1957 al 1961, contribuendo al trionfo del campionato. Successivamente militò due stagioni con i Washington Redskins (oggi Washington Commanders) e due con i Minnesota Vikings. Dopo il 1966 decise di ritirarsi dal campo per intraprendere la carriera di allenatore, collaborando con New Orleans Saints e Atlanta Falcons.

La figlia ha sottolineato anche il lato umano del padre: "Non si è mai reso conto di come la gente pensasse che questi ragazzi fossero i più grandi di sempre. Persone che non conoscevi nemmeno lo chiamavano e si mettevano in contatto con lui. La cosa più importante erano le amicizie che aveva stretto lì. Erano durate tutta la vita. Ha parlato al telefono con un sacco di ragazzi per anni. Gli piaceva tutto di Philadelphia".

Billy Ray Barnes resterà nella memoria dei tifosi come un simbolo di determinazione, spirito di squadra e passione per il gioco, un’icona del football americano che ha lasciato un segno indelebile nella storia degli Eagles.