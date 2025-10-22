È morto a 31 anni Kadu Santos, il bodybuilder famoso per la proposta di matrimonio fatta in gara

Kadu Santos è morto. Il famoso bodybuilder brasiliano aveva solo 31 anni e negli ultimi mesi si era fatto conoscere in tutto il mondo anche per la sua proposta di matrimonio fatta dopo una gara.

Il bodybuilder Ricardo Nolasco dos Santos, meglio conosciuto come Kadu Santos, è morto a soli 31 anni. Una notizia che ha sconvolto il mondo del culturismo scioccato dinanzi alla notizia del suo decesso. Santos è stato 11 volte campione di bodybuilding e due volte campione assoluto del Muscle Contest, una delle principali competizioni del settore in Brasile. Le cause del decesso non sono state rese note. La sua morte è un duro colpo per la comunità sportiva e i migliaia di follower che seguivano e condividevano i suoi consigli attraverso i sui profili social ufficiali.

La notizia è stata annunciata dalla famiglia proprio tramite il web. Il padre dell'atleta, Amauri Santos, ha scritto poche semplici parole: "Il giorno più triste della mia vita. Mio amato figlio". Santos era diventato celebre anche per altro. Lo scorso mese di luglio infatti era diventata virale la proposta di matrimonio fatta alla sua compagna, Sabrina Wollmann, durante una gara di culturismo che si era svolta a luglio. Entrambi lavoravano come personal trainer e avevano iniziato a frequentarsi nell'agosto 2021.

La notizia della morte di Kadu Santos ha dato il via a un'ondata di messaggi di cordoglio per la sua famiglia da parte del mondo dello sport. Il suo amico e collega culturista Diego Wiegand ha scritto: "Il Paradiso è sicuramente in festa oggi. Eri un atleta assolutamente straordinario, un allenatore incredibile e una persona ancora migliore. È con grande rammarico che oggi ti dico addio. È molto difficile da accettare, non l'ho ancora fatto, ma hai lasciato un'eredità qui sulla terra e sarai sempre ricordato da tutti come l'uomo che eri. Ti voglio bene, fratello".

Il funerale si è svolto il pomeriggio successivo alla sua morte nella città di Novo Hamburgo. Kadu Santos era uno sportivo e un personaggio molto influente dato che oltre alla carriera da culturista ha anche stimolato le nuove generazioni attraverso il suo lavoro di allenatore e consulente. La sua comunity sui social di fatto contava circa 13mila follower ed era dunque molto seguita anche per le sue spiccate capacità comunicative che sapeva trasmettere al meglio a coloro i quali avevano deciso di seguirlo.